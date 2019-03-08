評測 Audeze Mobius高級電競耳機 上手玩　聽聲就知敵人位置

【Audeze Mobius高級電競耳機 評測】今時今日打機除了眼明手快外，諸如「食雞」《PUBG》、《Apex Legends》、《Rainbow Six》、《Division》等第一身或第三身遊戲，「聲音」也是重要一環，不止是場景聲，打鬥槍聲腳步聲等音效都會影響作戰判斷，一個好的電競耳機可以為玩家如虎添翼，而美國出品Audeze Mobius外觀十分有型，但定價直指高階發燒友，究竟有什麼獨特？今次等宅民黨機友「公屋恆仔」試一試。

美國著名音響品牌Audeze，在2018年初於Indiegogo眾籌網站集資開發電競耳機，最終獲得超過4000人支持，籌得一百多萬美元。這就是Audeze Mobius的誕生過程，有別於此廠商做開的發燒級耳機，Mobius起用了多個新技術，尤其加入頭部移動偵測及Wave Nx硬件立體聲效處理，令用家打機時可以有置身遊戲世界的感覺，簡單點說就是子彈從哪邊飛過來都聽得出。當然Mobius用來聽歌睇戲的體驗也不會差，而今次我們則主要以打機作實測，看看其功能是真是假。



Audeze Mobius共設有銅及藍兩色，名為Team Copper和Team Blue，建議零售價為HKD3,480。

公屋恆仔第一身點評

這隻Audeze Mobius功能強大，支援藍芽、3.5mm及USB輸入，亦支援5.1及7.1音效。不過筆者主要用來玩PS4的《Apex Legends》而非聽歌（沒辦法，最近完全沉迷這個遊戲，暫時沒心機玩其他game了）。經過一星期左右的試玩，發現用這隻耳機玩遊戲真是很爽，已經是「返唔到轉頭」了。如果要在PS4上使用Audeze Mobius建議用USB連接，但PS4沒有7.1輸出，所以一插時線不會馬上有聲音，需要在插線後長按左耳罩上的麥克風音量鍵，將Audeze Mobius轉為Stereo模式便能正常運作。

耳機本身其實偏重，拿在手上很有「份量」；還好實際戴在頭上時不覺得很「墜」，筆者每晚戴著它連續打四五個小時，也沒有任何不適。而且耳機通風非常良好，不像一些中價、使用人造皮革的耳機戴久了會有「焗汗」之感。

Audeze Mobius作為電競耳機對打機有很大幫助，我們的「公屋恆仔」就表示：用了宅食雞都容易了！

作為一隻高價耳機，筆者沒有拿過來播放音樂或電影，但是用來玩《Apex Legends》時，感覺整個世界都「高清」了起來，不單槍聲、腳步聲更加清晰，連不同「質感」的聲音：例如泥地、草地、金屬地板等不同地形的腳步聲，又或是手榴彈在室外還是室內爆炸的聲音也變得很容易辦認。而Audeze Mobius內建模擬Speaker及立體音效功能，PS4的Stereo音源經Audeze Mobius輸出後也有立體效果，聲音方向以及距離都可以辨認，自身附近的腳步聲更可以分到是來自樓上或樓下（不知道用了什麼巫術！哈哈）。不得不說，以上種種真是對《Apex Legends》這類「食雞」遊戲很有幫助，畢竟聲音是這類遊戲的重要情報來源。

在玩《PUBG》、《Apex Legends》、《Rainbow Six》、《Division》等第一身或第三身遊戲時，聲音也是重要的勝負關鍵。

還有一點很有趣是Audeze Mobius內建「頭部追蹤」（Head Tracking）功能，耳機的音量會隨著你頭部的動作和位置而調整；就是如果你將頭轉向右邊，聲音就會調整成左邊大、右邊小，令你感覺聲音是由左邊傳來，有點像玩頭戴式VR。嚴格來說這功能沒什麼必要，但就能令你打機或睇戲時非常有投入感和沉浸感；而在「食雞」時自己因為飲水或其他原因而「擰歪」頭部，也不會弄錯聲音的方向，亦算是不無小補。

玩了一星期，整個體驗都非常滿意，唯一美中不足是原機附帶的可分拆式麥克風，雖然錄音質素很好但是收音有點奇怪，要扭到較特定位置才收得清楚，否則聲音就會變得很細很「遙距」，需要不時調較位置。但除了這一點小瑕疵以外，可說是完美，一言記之曰「爽」。

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+ 3 + 2

Audeze Mobius規格

Tranducer type：平板單元

Tranducer size：100mm

DSP：Audeze Cipher DSP

Amplifer：內置平衡擴音（輸出1W）

最大音壓：>120dB

頻率響應：10Hz - 50kHz

訊噪比：<0.1%（1kHz 1mW）

無線接駁：藍牙（SBC、AAC、LDAC）

有線接駁：USB-C、USB-A、3.5mm 模擬輸入

重量：350g（含電池）