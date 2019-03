Pokemon GO 寵物小精靈 AR 影相 GO Snapshot　識玩原來好搞笑

Pokemon GO 在 2 月新增了 AR 影相 GO Snapshot,等大家可以在鏡頭中叫出寵物小精靈來跟自己合照,配合支援 AR+ 的手機,更可以從不同角度拍攝寶可夢照片。不過這麼好玩的功能,當然不只合照一種玩法,台灣玩家「紅色死神」江舜智,就以 GO Snpshot 拍了不少有趣的小精靈照片,原來 AR 影相可以咁樣玩!

Pokemon GO 加入了 AR 影相功能 GO Snapshot,不過一般玩家未必有太多時間研究新功能的玩法。台灣的 Pokemon GO 資深玩家,Pokemon-info網站的站主「紅色死神」江舜智,就以 GO Snapshot 拍攝了不少非常搞笑的小精靈照片,在網站刊登跟網友分享。

Pokemon GO 「紅色死神」的 AR 搞笑相片(按圖放大)

紅唇娃(迷唇姐)擋車照片很想拍吧?首先你要捕捉到稀有的紅唇娃。(pokemon.wingzero.tw)

其實在 Instagram 上面,亦有不少外國玩家以 GO Snapshot 拍攝 Pokemon AR 照片,大家只要搜尋 hashtag #GOSnapshot 或者 #PokemonGOAR,就可以找到不少有趣的小精靈寫真。

Instagram 上的 Pokemon GO Snapshot 相片(按圖放大)

比卡超見到好朋友。(pokedogzelda)

至於大家想自己拍攝小精靈的 AR 相片的話,除了要先將 Pokemon GO 更新到最新版本,想拍攝的小精靈已經成功捕捉外,手機亦要支援並已經開啟 AR+ 功能,才可以多角度去拍攝 AR 的 Pokemon。