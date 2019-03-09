Pokemon GO 寵物小精靈 AR 影相 GO Snapshot　識玩原來好搞笑

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Pokemon GO 在 2 月新增了 AR 影相 GO Snapshot，等大家可以在鏡頭中叫出寵物小精靈來跟自己合照，配合支援 AR+ 的手機，更可以從不同角度拍攝寶可夢照片。不過這麼好玩的功能，當然不只合照一種玩法，台灣玩家「紅色死神」江舜智，就以 GO Snpshot 拍了不少有趣的小精靈照片，原來 AR 影相可以咁樣玩！

Pokemon GO 加入了 AR 影相功能 GO Snapshot，不過一般玩家未必有太多時間研究新功能的玩法。台灣的 Pokemon GO 資深玩家，Pokemon-info網站的站主「紅色死神」江舜智，就以 GO Snapshot 拍攝了不少非常搞笑的小精靈照片，在網站刊登跟網友分享。

Pokemon GO 「紅色死神」的 AR 搞笑相片（按圖放大）

紅唇娃（迷唇姐）擋車照片很想拍吧？首先你要捕捉到稀有的紅唇娃。（pokemon.wingzero.tw）

+6
+5
+4

其實在 Instagram 上面，亦有不少外國玩家以 GO Snapshot 拍攝 Pokemon AR 照片，大家只要搜尋 hashtag #GOSnapshot 或者 #PokemonGOAR，就可以找到不少有趣的小精靈寫真。

Instagram 上的 Pokemon GO Snapshot 相片（按圖放大）

比卡超見到好朋友。（pokedogzelda）

+7
+6
+5

至於大家想自己拍攝小精靈的 AR 相片的話，除了要先將 Pokemon GO 更新到最新版本，想拍攝的小精靈已經成功捕捉外，手機亦要支援並已經開啟 AR+ 功能，才可以多角度去拍攝 AR 的 Pokemon。

【Pokemon 劍/盾】預告藏大量信息 返gen 6不是夢 有新進化系統？
【Pokemon 劍／盾】網民改圖寶可夢槍　西班牙報紙中伏刊登鬧笑話
【POKÉMON神探Pikachu】「死侍」自爆為演活比卡超原來好大犠牲
【Pokemon 劍/盾】「炎兔兒」引證火系御三家參考十二生肖傳聞？
【Pokemon 劍/盾】Switch《寶可夢劍盾》小精靈新御三家擬似抄襲
【Pokemon 劍/盾】Switch正傳新作正式公布！新御三家！新舞台！
【寵物小精靈】Pokémon: Detective Pikachu 真人電影新預告釋出
【恐怖慎入】美國手作人將Pokémon肢解再縫合　製古怪奇美拉精靈
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。