Marvel隊長萌貓Goose能力太強　影響Google搜尋家長批教壞細路

Brie Larson主演的超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel／驚奇隊長）上映一周評價好壞參半，但戲中真正主角貓仔Goose（小鵝）就肯定受盡觀眾喜愛，人氣力壓Marvel隊長、Nick Fury甚至《銀河守護隊》的「樹人」（Groot），而由於太多人對Goose有興趣，齊齊上網搜尋牠的資料，導致Google數據庫幾乎把「Goose」的結果全變成了貓！

於《Marvel隊長》（Captain Marvel／驚奇隊長）中，貓仔Goose（小鵝）是重要存在，牠和主角Carol Danvers及Nick Fury齊齊找「魔方」對抗敵人，加上過癮生鬼的CG演繹，集可愛搞笑於一身，Goose在電影上映後旋成為萬人迷，當上Marvel電影史上最紅的「英雄」。

《Marvel隊長》戲中的萌貓Goose打贏「鵝」？到底Google搞邊科？

而由於在短時間內太多人搜尋「Goose」，也有大量網站把「Goose」設定為貓貓的關鍵字，令Google搜尋引擎把「Goose」本來代表的「鵝」或「鳥類」被貓仔取締了。有網民指他想找鵝的資料，但就算沒有輸入「Marvel、cat」等字眼，用「Goose」也只出現貓的新聞。也有家長說這樣會影響小朋友認知，希望Google把關鍵字「Goose」的搜尋結果重新修正為「鵝」。

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Goose在戲中實在太搶鏡，難怪大家都把注意力放在牠身上。

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「Goose」英文代表「鵝」，在大家熟悉的《麥嘜》中就有小鳥角色叫「菇時」。

這個小風波當然不會減低Goose的人氣，早前Marvel Studios官方Youtube頻道為牠開直播，輕鬆引來50多萬點擊，連戲中演Nick Fury的男星Samuel L.Jackson都自認「貓奴」，在現今大數據年代，看來Google就算想為「Goose」正名，也阻止不了大家的愛貓洪流。