Google Maps直接call的士！新功能計埋車費再自動開App叫車

Google Maps 搜尋路線導航大家用得多，近日跟 HKTaxi 合作推出新功能，無揸車的朋友可以直接在 Google Maps 計埋車費再叫埋車，唔一定再依靠公共交通工具。最近幾日落大雨，即刻研究下新功能用法。

Google Maps 跟 HKTaxi 合作，大家可以在 Google Maps 規劃路線的同時，選取的士計算車資，然後可以直接在 Google Maps 開啟 HKTaxi 叫車。這個功能在 Android 及 iPhone 上都已經可以使用，最近天氣陰晴不定，用這個方法 call 的士自然簡單得多。

用 Google Maps 開 HKTaxi 叫的士步驟（按圖放大）

Google Maps 與 HKTaxi 合作，在地圖中可以直接叫的士。（截圖）

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Google Maps 雖然提供車資估計，不過記者覺得由荃灣去到旺角的預算，由 $86 至 $110 這個範圍其實有點闊，反映了 AI 似乎亦非常了解香港的士司機的駕駛習慣。至於近日滂沱大雨，用 Google Maps 加 HKTaxi 叫車，會否比較簡單容易？過海有沒有問題？去偏遠位置會否沒有司機接應？記者個人理解，科技的進步跟職業操守並沒有任何掛勾，不過多一種方法叫車，總會有用得著的情況。