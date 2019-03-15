用App聽歌又唱歌！可以同明星、朋友唱 K 大合唱兼拍片

Joox 相信是香港其中一個最多朋友使用的串流音樂軟件，他們的「星級挑 K 拍住唱」新功能，讓用戶可以跟香港紅歌手在手機合唱 K 歌！當中除了包括張敬軒、陳柏宇、JW、Super Girls 等紅歌手之外，就連 Party 名曲尹光的《少你阿爸》都有得合唱，等大家有得一齊「HighHighHigh」！

Joox最近加入新功能，跟早幾年在北美一炮而紅的音樂平台 Smule 玩法可謂如出一轍，當年 Smule 找來 Jessie J、Bebe Rexha 等紅星，將他們的大熱作品好像《Flashlight》、《I Got You》放上平台，由紅星們先錄「半條」影片，將其中一半歌詞留空，等大家可以跟紅星們隔空對唱。玩法基本上一模一樣，大家可以選擇已經錄了半首歌曲的歌手一齊「唱 K」，藝高人膽大的朋友，甚至可以選擇純音樂錄低半首自己的作品，等其他人同你隔空對唱。

拍住唱新增跟歌手對唱拍片的功能，等大家可以錄製自己跟歌手合唱的作品。（區慶威攝、設計圖片）

同歌星對唱方法（按圖放大）

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歌星們在錄製樂曲的時候，大部分都會錄低一些對白，各位朋友可以對準時間去「對答」，然後錄製一段半邊畫面是歌手，半邊畫面是自己的合唱作品，Send 給朋友博大家一笑亦可，留來自用半夜笑醒亦無不可。比起當年 Smule 要逐首歌曲收費，Joox 拍住唱可以讓用戶隨意選曲，毋須額外收費，亦算是一種德政。

Super Girls 試玩 Joox 星級挑 K 拍住唱（按圖放大）

廠方特別找來 Super Girls 的 Aka 及 Cheronna 試玩星級挑 K 拍住唱功能。（區慶威攝）

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現時已經錄製拍住唱真人對唱版本的明星，包括張敬軒、許廷鏗、JW 王灝兒、陳柏宇、林奕匡、Dear Jane、Super Girls 的 Cheronna，及記者自己唱得非常開心的尹光等當紅歌手。不過，當年 Smule 爆紅，靠的其實不是大家認真展示歌喉，而是有一班朋友故意錄製走音、甩 beat 的影片跟明星「合唱」，大家可以在 YouTube 搜尋一下「Smule Funny」參考一下，或者在 Joox 上跟明星甩 beat 走音拍住唱，可能一炮而紅都說不定。