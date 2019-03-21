vivo X27 及 X27 Pro 發布　繼續玩升降鏡頭

vivo 發表全新 X27 及 X27 Pro 手機，繼續玩升降自拍鏡頭，採用 NEX 的全面屏升降鏡頭設計，不過是次升降鏡頭速度比過往更快，鏡頭兩側更加入透明光效（X27 Pro 更有 LED 補光燈）及第六代屏幕指紋解鎖，可說是中階價錢旗艦體驗。（文：加里）

vivo X27 擁有 6.39 吋 FHD+ 解像度 AMOLED 屏幕、1,600 萬像素前置鏡頭，以及有 4,800 萬像素 + 1,300 萬像素超廣角 + 500 萬像素三鏡頭組合。同時，X27 提供 Qualcomm Snapdragon 675 及 710 兩款選擇，前者是 8GB + 128GB、支援 18W 雙引擎閃充、主鏡頭為 Samsung GM1 感光元件；後者則是 8GB + 256GB、支援 22W 雙引擎閃充、主鏡頭為 Sony IMX586 感光元件。8GB + 128GB 定價人民幣 3,198元、8GB + 256GB 售人民幣 3,598 元。

vivo X27 可說是香港剛推出的 V15 Pro 升級版，同樣採用升降前鏡頭設計。

vivo X27 Pro 前鏡改為在機身中央升起，而且換入 3200 萬像素配補光燈的前鏡。

X27 Pro 則強調中軸設計，3,200 萬像素升降鏡頭設在中央，用上 Qualcomm Snapdragon 710 處理器、8GB RAM + 256GB ROM，其 20.5:9 比例 Super AMOLED 屏幕為 6.7 吋，擁有 92.12% 屏佔比，以及有 4,800 萬像素 + 1,300 像素超廣角 + 夜視鏡頭配搭，其中主鏡頭用上 Sony IMX586 元件，並內置 AK4377A Hi-Fi 晶片、NFC 等功能。 定價售人民幣 3,998 元。



來源：GSMArena、vivo