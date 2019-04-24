【抽濕機 選購】抽濕力強、慳錢？看懂兩個數字醒揀　附保養tips

【抽濕機 2019 選購攻略】正式踏入春季，亦是潮濕季節，濕度高除了令人不舒服，家中衣物長期不乾有異味外，濕潤的環境更容易滋生細菌變病毒溫床！身在香港，一部抽濕機不可少，但要如何選擇？首先要由抽濕機原理開始，了解多兩個常見數字，更容易選擇合用的抽濕機！

了解抽濕機分類

哪款抽濕機合用？不同的環境可以選擇不同制式的抽濕機；現時市面上抽濕機制式主要分為3類：包括熱石式、壓縮式以及混合式。大致上來說，壓縮式抽濕機最普及、熱石式最有效、亦有兩種制式合一的混合式。

壓縮式最普及 現時主流抽濕機採用壓縮式（Compressors Type / Refrigerant Type），原理主要用風扇將潮濕的空氣抽進抽濕機內，用壓縮機推動冷管及散熱管循環造成溫差，冷管於表面凝成水滴流入機內，而空氣抽乾水後會經過散熱管排走，令排出的空氣會較前乾燥及溫暖。壓縮式抽濕機較適合一般家庭使用，本身設計亦為長時間使用亦較慳電，但壓縮式抽濕機會較受環境溫度影響，如居所靠近海邊溫差較大，熱石式抽濕機可能較合用。

海邊、天台屋用熱石式 熱石式（Desiccant Type，又稱Zeolite Type）基本上利用特別材料「熱石」（當中的Zeolite常被用作製造熱石材料），將空氣中的水份吸收，收集的空氣水份會透過另一組發熱器加熱熱石排走水分，水分冷卻並凝結成水滴由機內內置盛水器收集。熱石式抽濕機將空氣抽入排出乾爽空氣，對流令室內空氣濕度下降。 熱石式抽濕機好處在於運作時嘈音少、基本上不受環境溫度影響（環境溫度1-15度）都能穩定運作，所以靠近海邊濕度高、或有個大天台需要高效能抽濕，熱石式會更合用；但缺點在於耗電量高，售價亦相對壓縮式抽濕機種類較貴，市面上熱石式抽濕機選擇不多。

最貴、二合一混合式 如家中地方大、要不受環境溫度影響，混合式抽濕機便結合熱石式與壓縮式兩種，於不同環境溫度下（冬季潮濕、春季回南天）時，可以自動選擇抽濕模式，全天候抽濕功能維持穩定。可惜混合式抽濕機市面上選擇少之又少，價錢亦是3款抽濕機中最貴。

抽濕機大多方方正正，如何選擇適合家用的抽濕機？原來只要看懂當中兩個數字！

能源標籤解讀

現時電器店中電器，都一定附有由機電工程署發出的能源標籤，抽濕機亦不例外；近年坊間電器店出售的抽濕機普遍都達到「一級」能源標籤的標準，而大部分品牌亦主力推出壓縮式抽濕機，所以選擇時要留意兩個數字，可以幫助大家選擇合用的抽濕機。

能源標籤上的「每年抽濕量」並非重點，最重要知道「每日抽濕量」意義。

留意每日抽濕量

市面上絕大部分抽濕機都是「一級」能源標籤，在這類須長期使用的電器上，省電方面均達至要求，而在抽濕機的能源標籤上，「每日抽濕量」才是消費者要知的數字；據機電工程署發出的能源標籤上顯示的每日抽濕量，於濕度60%及室內溫度26.7度下計算每24小時能吸取空氣水份的能力，數字越大表示能抽取空氣中的水份越多，可更快保持室內通爽。建議一般400呎家庭，可以選擇抽濕量大約每日17-20公升，足夠日常抽濕、乾衣之用。

注意各電器品牌廠方都有提供其官方的每日抽濕量數字會比能源標籤標示為高，因不同環境的抽濕量都有不同，消費者應小心留意。

市面流行的抽濕機，主要以壓縮式作為主流，選擇上以每日抽濕量及水缸容量作比較：【點圖放大】

市面上抽濕機五花百門，除了看價錢，每日抽濕量及水缸容量亦重要。（鄧鴻至 攝，場地提供：蘇寧電器）

+ 2

水缸容量大就好？

抽濕機的另一重要數字就是其儲水缸容量，即每次使用抽濕機時儲下來的水都會在水缸儲起；水缸越大，儲水越多，水缸滿水而停止運作機會減少，亦可相對地延長抽濕機運作時間，用作乾衣時效果更明顯，但代價是水缸大的抽濕機，相應地機身亦會較大，有些新出品抽濕機標榜流線型機身更纖巧，但水缸會因應地比傳統機更小，水缸會更快滿水要經常倒水，而水缸容量一般可選擇 3-4.5公升 ，便能應付一天抽濕運作，注意如主力用作乾衣的話，水缸會更快儲滿。

抽濕機的水缸容量，亦有機會影響抽濕機運作及效率。

絕大部分抽濕機機底都附有膠轆方便推動，座地款式已不常見。

極危險！慳水都唔好用抽濕機水

家中有抽濕機，也要緊記抽濕機的保養方法；抽濕機這類以空氣循環運作的家電，與冷氣機設計相近，同樣有隔塵網設計，在使用過程中空氣微塵亦有機會滲入機中，隔塵網甚至近年加入活性碳濾網會過濾空氣中的塵埃，長久使用隔塵網會積慮過多塵垢影響抽濕機運作，建議用家每兩個星期清洗一次隔塵網，在拿出使用前或準備收起抽濕機前也要清理一次隔塵網。（活性碳濾網一般而言不能清洗，用家須整塊拆開更換）。

另外，可能有用家將抽濕機水缸收集的水用作灌溉盆栽、養魚、洗地、洗頭洗手甚至飲用！在此勸告用家，抽濕機收集的水雖然來自自然空氣，但抽濕機內的隔塵網未必有效隔絕所有微塵及污垢，切勿飲用任何抽濕機收集的水、養魚及灌溉植物亦不可，建議只把抽濕機收集的水只用作沖廁吧！

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV