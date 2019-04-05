ASUS ZenFone 6 實機現身後　效能數值發布前曝光

ASUS ZenFone 6 繼早前流出手機外型後，Antutu 效能亦正式曝光。ZenFone 6 憑 2019 旗艦級規格，使效能分數達到 36 萬分級別，表現不俗。（文：黎生）

ASUS ZenFone 6 將於 5 月 16 日在西班牙華倫西亞發布，由於 ASUS 曾表示今年會減產，因此 ZenFone 6 更額外備受關注。繼早前流出了 ASUS ZenFone 6 的外型後，近日坊間又流出了 ANTUTU 跑分成績。今次流出的是 ZenFone 6 旗艦版效能，分數達到 363,172，效能繼續保驚喜。

ZenFone 6 旗艦版將會搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，配合 6GB RAM、128GB ROM、1,080p 19.5:9 屏幕，規格繼續保持吸引力。所以即使 ASUS 今年決定減少 ZenFone 的型號，但預計 ZenFone 6 售價依然保持競爭性，對不少用家應該有極大吸引力。



來源：GSMArena

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