Motorola 又「四筒」？未推出 4 鏡新機外型流出

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Motorola 近年新機頗貼近潮流，繼流出大受好評的 RAZR 摺屏手機傳聞後，坊間亦流出了 Motorola 首部 4 鏡頭手機，有機會成為 Samsung 及 Huawei 後另一家提供 4 鏡頭手機的廠商。（文：黎生）

Motorola 近期的手機再次備受用戶關注，除了早前流出的 RAZR 摺屏手機外，爆料達人 @OnLeaks 亦流出了 Motorola 旗下首部 4 鏡頭手機，有可能使 Motorola 手機的拍攝能力追上時下各式旗艦手機。據資料所示，Motorola 四鏡手機其中一枚將可拍攝 4,800 萬像素相片，加上超廣角、長焦及 TOF 鏡頭，相當實用。

Motorola 四鏡頭手機的外型初步流出。（＠OnLeaks）

另外， Motorola 四鏡頭手機預計將將會搭配 6.2 吋屏幕，並支援屏下指紋解鎖技術，確保整個使用體驗出色。從流出的圖片可以看到手機將會繼續設有 3.5mm 耳筒，方便用家使用不同耳筒，手機亦將備有三支麥克風以確保收音表現。

不過目前尚未知道 Motorola 四鏡頭手機的確實型號，推出日期亦當是未知之數。

來源：GSMArena

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