Facebook、WhatsApp 齊齊死　全世界有問題唔止你一個

Facebook 及屬同一公司旗下的 WhatsApp，在香港時間大約 1930 開始出現問題，不少用戶無法連接至有關網站，亦無法接收訊息。而根據 DownDetector 顯示，香港並非唯一出問題的地區，有關情況大約在香港時間 1900 開始進入高峰。

根據專門報告網絡服務失靈的 DownDetector 顯示，WhatApp 在南亞、歐洲地區由香港今日（2019 年 4 月 14 日）時間 1900 開始出現問題，而 Facebook 亦在同時間在南亞、歐洲以及美國東岸地區開始出現問題。

WhatsApp 在歐洲地區問題比較嚴重，另外南亞地區的死機情況亦開始惡化。（DownDetector）

香港方面似乎是由同日 1930 開始，陸續有用戶無法連線至 Facebook 及 WhatsApp，同公司的 Instagram 亦同樣在歐洲地區出現嚴重問題，南亞地區亦開始出現故障，不過香港方面似乎只有零星的用戶受到影響。

今次 Facebook 及 WhatsApp 出現問題並非個別用戶的情況，大家毋須太過擔心，相信在 Facebook 修復伺服器之後，有關問題將可以解決，大家暫時唯有耐心等候。

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