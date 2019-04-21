Samsung Galaxy Tab S5e 上市、憑 5.5mm 極薄機身賣貴過 iPad？

Samsung Galaxy Tab S5e －－ 三星新款平板即日起已經在港上市，近年的平板市場越見淡靜，不過在 Apple 早陣子更新過 iPad 系列之後，Samsung 也有新平板產品應市。

與 Samsung 中階 A 系列新機們同期上市的 Galaxy Tab S5e，採用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 670，於規格上同樣屬於中階定位，然而就未有像其他近年推出的 Android 平板一樣走低價路線，而是將價格定在一個比 iPad 稍高一點的水平，大概 Samsung 方面認為，S5e 纖薄設計所帶來的流動性可以吸引買家入手。

Galaxy Tab S5e擁10.5 吋 16：10 屏幕及7400mAh大電池，厚度卻控制在 5.5mm（蔡浩騰 攝） Samsung 稱 Galaxy Tab S5e 為市場上最輕最薄的平板，但要準確一點講，它其實是同級平板中流動性最高的型號。

從外型看來，Galaxy Tab S5e 的確十分纖巧，雖然擁有 10.5 吋的 16：10 大屏幕以及內置 7400mAh 大電池，但厚度就得以控制在 5.5mm，重量為 400g，對比同樣以輕、薄為主力賣點、尺寸也同是 10.5 吋的 iPad Air，Galaxy Tab S5e 的確是流動性更高；然而真要對比的話， Tab S5e 仍然是比 iPad mini（7.9吋）為重的。

Galaxy Tab S5e 的 10.5 吋屏幕，材質為 Super AMOLED，解像度 2560x1600，比 iPad Air 的 2224x1668 像素密度更高（蔡浩騰 攝）

由於是 16:10 比例，在觀賞 16:9 比例的網片時，在上下位置會留有黑邊；另值得一提的是，雖然 Galaxy Tab S5e 機身纖巧，但就加入了四個揚聲器，而且有 Samsung 旗下音響名廠 AKG 加持，並支援 Dolby Atmos 立體聲音效輸出，即使用來播放電影預告，低音、人聲輸出都相當不俗。（蔡浩騰 攝）

+ 4 + 3 + 2

上面提過，Samsung Galaxy Tab S5e 的處理器為中階的 Qualcomm Snapdragon 675，在處理能力上當然是遠遠比不上目前 iPad Air 內用到的 A12 Bionic 處理器、甚至是 iPad 的 A10 Fusion 處理器。



然而 Samsung 在定價上就以港幣＄3,888 起步（另有 LTE 版本，價錢為＄4,488），價錢介乎於 iPad 以及 iPad Air 中間，雖然這個價錢是以 128GB 儲存空間為前提，然而單從表現而論，Galaxy Tab S5e 性價比的確是比較低了一點；但如果閣下只是要一部用以處理簡單文書、外加娛樂用途的平板，S5e 亦的確是一個流動性較為佔優的選擇。