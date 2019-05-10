母親節禮物精選 Gadgets　翻譯備份健康煲劇炎夏神器任你揀

母親節仲有幾日就到，呢一刻先發現自己未買禮物？臨急臨忙完全沒有揀選禮物的頭緒？記者特別揀選 5 件實用又實惠的隨身 Gadgets，等大家可以在剩低的少少時間，揀一件簡單又充滿心思的禮物畀媽咪。

母親節禮物，送 Gadgets 未必是大路選擇，不過有時候卻是最合適的選擇！蓋因媽咪大人一般對科技產品沒有什麼認適，作為子女正好可以為母親揀選一件實用又價錢合理，切合媽咪日常需要的母親節禮物。

TranSay Touch 翻譯神器同外傭不再雞同鴨講

雖然不少家庭都有聘用外籍傭工幫忙家務，不過一般媽咪英文都未必很了得，就算 Madam 英文不錯，外傭英文又可能是「有限公司」。不想雞同鴨講的情況日日發生，TranSay Touch 翻譯神器可以幫到手。

TranSay Touch 翻譯神器支援包括菲、印、泰、孟等多達 72 個國家、地區的語言，定價 $1,880。（trendsalliance.com.hk）

TranSay Touch 設有龐大雲端資料庫，支援包括菲、印、泰、孟等多達 72 個國家、地區的語言，媽咪只需要用中文讀出語句，翻譯神器就會將語句即時翻譯作目標語言，更支援雙向翻譯。另外 TranSay Touch 支援 3G、4G 連線，只要插入 SIM 卡就可以分享網絡，絕對適合旅遊旁身之用。

TranSay Touch 翻譯神器可作雙向翻譯，方便 Madam 同姐姐溝通。（trendsalliance.com.hk）

W Fan USB 充電式掛頸風扇炎夏小涼伴

我們的媽咪都總有喜歡逞強的時候，例如頂著 30 度天跟一班師奶去行山！炎夏將至，想母親烈日遊玩依然感覺清涼，可以考慮這一款 W Fan USB 充電式掛頸風扇。

W Fan USB 設計跟掛頸式藍牙喇叭的概念非常近似，不過將喇叭部分換成風ｈ扇。（JCShop）

掛頸式 Gadgets 大家可能並不陌生，由最初不少藍牙耳機採用掛頸式設計，到後來由藍牙耳機衍生出掛頸式藍牙喇叭，當然不少得掛頸式的按摩器。不過以同一概念，將一對喇叭的位置變身風扇，這一款 W Fan USB 充電式掛頸風扇的設計實在是別開生面卻又非常合理。有這一款掛頸式風扇，就不用擔心母親這個夏天會太過炎熱。

Redmi 7 大電池煲劇神器

你媽咪每日做《愛．回家》的時候，最要黐住部電視、電話不放，煲劇是最大權利？配備 4000mAh 的 Redmi 7 肯定是煲劇的好選擇。

Redmi 7 配備 4000mAh 大電池，比市場上主流的手機多出差不多 1000mAh 的電量，足夠兩日不充電正常使用。手機更設有 6.26 吋 19:9 的 HD+ 水滴全面屏，而且設有 2+1 的真正雙 nanoSIM 卡 + microSD 卡插槽，就算記憶卡放多多影片，依然可以使用雙卡往返中港兩地。加上使用 Snapdragon 632 處理器及配備 3GB RAM + 64GB ROKM，絕對是一台性價比不俗的煲劇神器手機。

Apple Watch Series 4 配 ECG 心電圖功能監察健康

正所謂年紀大機械壞，母親大人健康有一點小毛病實在不足為奇。所謂預防勝於治療，尤其是若果母親大人有心血管毛病的話，可以考慮一下已經開通 ECG 心電圖功能的 Apple Watch Series 4。

雖然 Apple Watch Series 4 未達醫療級別工具的精準程度，不過作為日常生活數據的參考，其最近開通的 ECG 功能可以檢查及紀錄配戴者的心率情況及異動，讓覆診的時候醫生可以有多一個更可靠的參考，能夠幫助預防病情的惡化。

SanDisk iXpand Base 叉住電備份相片

要教伯母為手機相片備份，似乎不是一件容易的事，尤其母親若果使用 iPhone 的電話,，與其教母親備份，不如用這一款 SanDisk iXpand Base，讓手機一邊充電一邊備份相片。

SanDisk iXpand Base 讓 iPhone 可以一邊充電，一邊備份相片。（區慶威攝）

SanDisk iXpand Base 以普通 SD 卡作儲存媒體，只需在 iPhone 安裝專用 Apps，手機充電時就會自動進行備份，確保所有重要相片萬無一失。另外，SanDisk iXpand Base 雖然貌似無線充電器，不過卻是傳統的充電器。