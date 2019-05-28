iPhone 「拖手仔」手機套　執子之手與子偕老 最佳替代品

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【iPhone 拖手仔 手機套】「執子之手與子偕老」，說起來很簡單的事，不少人尋覓半生，卻發現不是一件簡單的事。原來想找個人十指緊扣，並沒有想像中的平凡。幸好這一款由日本 Hamee 推出的 Nami's Hand iPhone 手機套，絕對可以跟你「執子之手與子偕老」。

找一個人來牽手不容易，只是你沒有留意，你的 iPhone 其實已經每天跟你牽手，為你守候。若然你的手機跟你密不可分的關係還不夠具現化的話，不如送給 iPhone 一隻手。這一款由日本 Hamee 推出的 Nami's Hand iPhone 手機套，特別以女性的纖纖玉手為造型，更標榜有著真人一樣的皮膚觸感！

找不到一隻可以牽的手，iPhone 一樣可以跟你十指緊扣。（樂天市場）

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不論你喜歡輕輕握著對方的手，或者十指緊扣，這位手機套都絕對可以應付自如，而且更可以當作手機架、纏著耳機線，重量大約一個蘋果重（約 272-288g），順帶一提 Hello Kitty 的重量是 3 個蘋果。從此，你的右手可以不用再當你的女朋友了！「執子之手」iPhone 套設有 iPhone 6/6s/7/8、XS/X 及 XR 用 3 種大小（對，Plus 跟 Max 型號實在太大了，很難找到手掌這樣大的女朋友的），定價為 10,000円（約港幣 $716），大家可以在網購平台「樂天市場」中購買。
 

連結：「樂天市場」的「執子之手」iPhone 套

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