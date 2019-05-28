ASUS ZenFone 6 自拍奪 DxOMark 冠軍　記者實機試相驗證功力

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

ASUS 日前在西班牙發表的全新旗艦 ZenFone 6，主要賣點為智能手機上首見的可翻轉式鏡頭，可以讓用家以主鏡取代前鏡自拍。

而 ASUS 方面對 ZenFone 6 的拍攝能力頗具信心，早前就將手機送至拍攝評測機構 DxOMark 進行評分，而在主鏡分數未曾出爐前，DxOMark 方面就已經先行發表了 ZenFone 6 的自拍評分，而且成績一舉登頂，似乎會成為用家們的信心指標之一。

DxOMark 的自拍評分項目於 4 月時推出，在 ZenFone 6 發表前，位於榜首的分別有 Galaxy S10 5G、Galaxy S10+ 以及 Google Pixel 3；是次公布的 ZenFone 6 自拍分數為 98 分，僅以一分之微險勝 Galaxy S10 5G。

據 DxOMark 方面的評語指，ZenFone 6 的自拍相片擁有上佳細節、相當不俗的降噪處理，而且會自動對焦 － 其實並不令人意外，始終它本身就是一個主鏡頭。

DxOMark 自拍評測試相：

另外，在 DxOMark 的評語當中又對 ZenFone 6 的軟件方面讚譽有加，指其測光準確、對面容有足夠曝光，並且在製作人造散景時可以營造準確的景深效果。

DxOMark 是次對 ZenFone 6 的評分只公開了自拍（Selfie）部份，至於主鏡頭（Mobile）分數則未有公開，難免又勾起近來不少用家對 DxOMark 公信力的懷疑。不過根據 ASUS 官方的說法，ZenFone 6 的主鏡評分報告據說已經在進行當中，預計可以在日內公開。
 

筆者在華倫西亞時也曾經有親身試玩過 ASUS ZenFone 6，雖然未敢將它的照片評為「無敵」，但以主鏡進行自拍的玩法多變，以及成品水準，都足以令 ZenFone 6 的自拍體驗成為當今手機中的頂級水平。

以下為筆者以 ZenFone 6 實機拍攝的自拍相片，可作為另一個參考：

除了硬照之外，ZenFone 6 的翻轉式鏡頭也為自拍影片帶來更多新的角度，例如邊拍邊轉動鏡頭：

另外，由主鏡頭而來的超卓 EIS 防手震效果，亦讓邊走邊拍的影片效果更佳：

ASUS ZenFone 6 已確定於 6 月 6 日於香港舉行上市發布會，據知是全球首發地區之一，屆時售價及上市日期都將會有確實消息，對此機有興趣的朋友請留意我們的後續報導。

iPhone 「拖手仔」手機套　執子之手與子偕老 最佳替代品
唔見 Android手機？Find My Device幫你定位遺失位置、遙控鎖機
Apple emoji設計嚴重錯誤？「二四排列」算盤被指從未存在！
傳iPhone 11支援雙藍牙輸出　一部手機同時連兩對AirPods播歌
Samsung Galaxy手機用戶必學影相秘技：自訂快門按鍵
《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》Switch中文版發售、特典大送詩乃卡
Asus ZenBook Pro Duo上手玩！雙 4K 觸控螢幕、多工處理最強筆電
《Star Ocean星海遊俠 初次啟航R》Switch重製移植！官方重繪主角
《超音鼠》真人版負評不斷！官方決定延期大執、明年才上映
比Overcooked更好玩！友情破壞遊戲《Tools Up！》多人協力鬥拆屋
Samsung推出免費S10 Disney和Pixar動畫壁紙！幽默掩藏前置鏡頭
【麵包控注意】三菱吐司神器獲日本網民力推！自製完美多士沒難度
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。