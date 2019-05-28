ASUS ZenFone 6 自拍奪 DxOMark 冠軍　記者實機試相驗證功力

ASUS 日前在西班牙發表的全新旗艦 ZenFone 6，主要賣點為智能手機上首見的可翻轉式鏡頭，可以讓用家以主鏡取代前鏡自拍。 而 ASUS 方面對 ZenFone 6 的拍攝能力頗具信心，早前就將手機送至拍攝評測機構 DxOMark 進行評分，而在主鏡分數未曾出爐前，DxOMark 方面就已經先行發表了 ZenFone 6 的自拍評分，而且成績一舉登頂，似乎會成為用家們的信心指標之一。

DxOMark 的自拍評分項目於 4 月時推出，在 ZenFone 6 發表前，位於榜首的分別有 Galaxy S10 5G、Galaxy S10+ 以及 Google Pixel 3；是次公布的 ZenFone 6 自拍分數為 98 分，僅以一分之微險勝 Galaxy S10 5G。 據 DxOMark 方面的評語指，ZenFone 6 的自拍相片擁有上佳細節、相當不俗的降噪處理，而且會自動對焦 － 其實並不令人意外，始終它本身就是一個主鏡頭。

DxOMark 自拍評測試相：

另外，在 DxOMark 的評語當中又對 ZenFone 6 的軟件方面讚譽有加，指其測光準確、對面容有足夠曝光，並且在製作人造散景時可以營造準確的景深效果。

DxOMark 是次對 ZenFone 6 的評分只公開了自拍（Selfie）部份，至於主鏡頭（Mobile）分數則未有公開，難免又勾起近來不少用家對 DxOMark 公信力的懷疑。不過根據 ASUS 官方的說法，ZenFone 6 的主鏡評分報告據說已經在進行當中，預計可以在日內公開。



筆者在華倫西亞時也曾經有親身試玩過 ASUS ZenFone 6，雖然未敢將它的照片評為「無敵」，但以主鏡進行自拍的玩法多變，以及成品水準，都足以令 ZenFone 6 的自拍體驗成為當今手機中的頂級水平。

以下為筆者以 ZenFone 6 實機拍攝的自拍相片，可作為另一個參考：

除了硬照之外，ZenFone 6 的翻轉式鏡頭也為自拍影片帶來更多新的角度，例如邊拍邊轉動鏡頭：

另外，由主鏡頭而來的超卓 EIS 防手震效果，亦讓邊走邊拍的影片效果更佳：

ASUS ZenFone 6 已確定於 6 月 6 日於香港舉行上市發布會，據知是全球首發地區之一，屆時售價及上市日期都將會有確實消息，對此機有興趣的朋友請留意我們的後續報導。