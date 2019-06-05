Apple又要打官司？iOS應用程式開發商集體控告App Store非法壟斷

5月中，美國最高法院裁定用戶有權以獨佔市場為理由，集體控告App Store之壟斷行為，令用戶需以較高價錢購買Apps。如今，美國一批iOS開發商已率先響應了如此裁決，正式向Apple發起集體訴訟。他們聲稱Apple透過App Store壟斷iOS應用程式市場，並故意利用對銷售和發行的壟斷，向iOS App開發商濫收銷售分紅（抽佣高達30%），又制定高額年費，嚴重損害其利潤收益。

Apple幾乎完全控制iOS應用程式的發佈。除了少數內建於iOS裝置的App，所有iOS App必須通過App Store推出市面，亦必須遵守Apple的規則方可進入Apple硬件平台。這種控制權有可能屬於非法壟斷。2011年有iPhone 用家入稟法院控告Apple，表示只能透過App Store合法買Apps。Apps開發者因需支付30%銷售分紅予 Apple而調高App售價，令用戶需要支付較貴的金額才能買Apps。

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美國一批iOS開發商正式向Apple發起集體訴訟，聲稱Apple透過App Store壟斷iOS應用程式市場，並故意利用對銷售和發行的壟斷，向iOS App開發商濫收銷售分紅，又制定高額年費，嚴重損害其利潤收益。（Apple）

Apple曾答辨指App Store只是一個連接開發者與用戶的平台，並沒有向一般用戶「直接銷售」，只是從開發者中獲利。然而美國最高法院於上月駁回有關說法，指用戶真金白銀從App Store購買Apps，無疑屬於「直接銷售」之情況，自然有權就App Store獨佔市場起訴。Apple回應判決表示App Store提供大量免費Apps下載，Apple分文不收；只有在開發商決定銷售數碼商品及服務的時候，Apple才從App Store獲利，又指開發商可選擇將Apps在其他不同的平台發布。

然而大家都明白，另一個iOS Apps的合法銷售平台從未存在。開發商搶在消費者前響應最高法院裁決，正式控告Apple。

一個嬰兒名命App的開發商跟一個籃球健身App的開發商，聯手於加州北區聖何塞地區法院發起集體訴訟。原告認為Apple強制所有iOS Apps於App Store上架之做法涉嫌反競爭，為Apple濫用其市場力量的行為奠下基礎。他們指出11年來Apple從App Store的iOS Apps銷售和任何應用程式內購買抽佣達三成，並要求開發商支付99美元的高額年費。

App Store內進行每筆交易，開發商落袋的先少30%。Apple更為Apps及程式內部付費購買定下0.99美元的底價。原告認為Apple為App Store制定並執行嚴苛規則，非但不利開發商（尤其是小型和新創開發商），更抑制了iOS Apps應用程式內部購買，做法無異於扼殺競爭和創新。

iOS Apps發佈渠道只得App Store。若Apple拒絕某隻iOS App上架，該程式便無處可去。App Store上有超過200萬個Apps，整合所有Apps於同一個商品浩瀚如海的市場，意味着很多Apps因推陳出新而「沉底」，難以被消費者發掘，失去了推廣的機會。

原告代表律師團Hagens Berman指出，如果iOS Apps開發商不再被迫於App Store上架，必然提高Apps產量和發行銷量。多得其他不同的發佈渠道，更多消費者能夠搜尋到和購買到Apps。允許其他應用程式商店存在，可以改善開發人員的市場。促進不同開行平台之間競爭，亦會間接推動Apple改良App Store，以保持領導地位。

是次並非針對Apple反競爭行為的唯一一單官司。Hagens Berman於2016年控告Apple和出版社的官司中勝訴。Hagens Berman曾代表電子書消費者，起訴Apple聯合書籍出版社抬價。美國最高法院裁定Apple敗訴，須支付5.6億美元作賠償。