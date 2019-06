iOS 13 Find My 解構掉失 iPhone、MacBook 離線無訊號一樣可定位

遺失 iPhone、MacBook 有新功能「Find My」可以幫手搵返?就算有人拾遺不報第一時間熄機,只要對方一開機,就算無網絡連線,「Find My」一樣有辦法搵到唔見了的手機、電腦,比起以前的「Find My iPhone」更加利害!到底 Apple使用了什麼技術,離線一樣可以定位?

「Find My」是 iOS 13 及 macOS Catalina 的共同新功能,是一項結合了昔日「Find My iPhone」及「Find My Friends」的新功能。以往「Find My iPhone」結合 GPS 及網絡訊號,幫助大家遺失 iPhone 時尋找失機,相信當中技術應該不難理解。不過,唔見手機,最怕其實是別人拾遺不報,得到失物之後第一時間將你的 iPhone 熄機再移除 SIM 卡,那麼就算之後再啟動失機,大家的「Find My iPhone」都沒有辦法再為失機作出定位。

「Find My」使用藍牙 Beacon 定位技術,令 iPhone 及 MacBook 的失機在沒有網絡的情況下,一樣可以定位及發送位置。(設計圖片)

不過「Find My」就使用新的技術,令到遺失了的 iPhone 甚至是 MacBook,在沒有網絡連線、沒有 Wi-Fi,甚至無法作 GPS 定位的情況下,依然可以將自己的位置發送出去,令到用戶可以在 iPhone 或者 MacBook 失機啟動的時候,作出準確的定位!

WWDC 2019 中發布 iOS 13 及 macOS Catalina 的新功能「Find My」,令大家可以在失機離線的情況下,照樣定位。(Apple)

其實「Find My」背後使用一種名為「crowd sourced location」的技術,當 iPhone 或 MacBook 在使用或待機狀態的時候,會不斷定時向附近的其他 iOS 裝置發送加密的 Bluetooth Beacon 定位訊息,令到有網絡連線的其他 iOS 裝置可以上報這些待機裝置的位置;當用戶在「Find My」嘗試定位失機時,Apple 的系統就可以從其他 iOS 上傳的訊息中`,得知失機所處的位置!(其他用家的iOS裝置都可以利用藍牙來協助自己已離線的MacBook定位)從算拾遺不報者或者賊人第一時間關機及移除SIM,只要裝置再度啟動,就會第一時間將位置通知其他 iOS 裝置,令失機位置無所遁形!

「Find My」功能解構(按圖放大)

Bluetooth Beacon 是一種短距離低功耗的藍牙傳輸技術,Apple 在數年前已經開始將有關技術應用在不少 Apple Store 中作室內定位之用。理論上一個大約 50 米半徑的範圍內,若果有兩台 iOS 裝置,就差不多可以準確鎖定失機的所在位置。「crowd sourced location」,顧名思義就是 Apple 依仗市面上 iOS 裝置流通量龐大的現實,「梗有一部係左近」,所以可以實現「Find My」這種無訊號一樣可以定位的技術。

其實市面上已經有使用同樣概念的產品 tile,不過其用戶群的大小當然沒有可能跟 iOS 用戶群比較。(tile)

暫時只對應iPhone、iPad及MacBook的離線Find my功能,只可惜不少用家的AirPods暫未對應此功能,只可以於Find my看到AirPods的最後使用位置。

市面上其實已經有使用類近技術的產品 tile 藍牙標籤,專為讓用戶可以靠 tile 的用戶網絡去尋找失物。不過 tile 的用戶群規模完全沒有可能跟 iOS用戶群比較,而市場亦傳聞 Apple 正在開發類似 tile 的產品 Apple Tag,依靠「Find My」功能,去尋找任何貼上 Apple Tag 的物件,似乎將會是 Apple 另一個非常可觀的新市場。