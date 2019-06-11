實測Asus手提投影機ZenBeam S2：輕巧能投出120吋畫面兼有靚聲？

「投影機」予人的印象總是大而厚重的電器，不過近年也開始迷你化、便攜化。ASUS 在年頭的 CES 時就發表了一部自家投影機 ZenBeam S2，當時還得到了 CES Good Design 設計獎。 ZenBeam S2 最近就正式在香港上市，它的體積可以一手掌握，但官方指它可以投影出最大 120 吋畫面、並播放最多 3.5 小時的影像，究竟是否真的如此強橫？即刻上手試一試！

比對手「大份」、但五臟俱全

坦白說，ASUS ZenBeam S2 的重量與體積，對比起目前市場上所能見到的迷你投影機其實算是當中的「巨無霸」（上年度出品的 Sony MP-CD1 就明顯細得多），不過在設計造功上，ASUS 又的確可以營造到高階產品的感覺，而且在同類產品中可以做到 500 流明光度的選擇，ASUS ZenBeam S2 都算是極少數選擇之一。

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光度尚可、聲音輸出值讚

上面提及，ZenBeam S2 乃是市場上少有的 500 流明輸出迷你投影機，但實際上手，ZenBeam S2 的表現也絕對未算無懈可撃。ASUS ZenBeam S2 在使用上有幾個限制，其一，是要發揮它的 100％ 光度輸出，用家需要在播放時接上火牛，才能用盡那 500 流明的光度。不插電與插電下，ZenBeam 的輸出水平設定選項皆有不同：

另一方面，500 流明的光度的確是迷你投影機中數一數二，然而相比一般的家用投影機仍然有一定的距離（一般為 1000～2000 流明），故若然要擴大顯示範圍，就必須要周遭環境越黑越好，但輸出不足，仍然會令遠距離投射時的投影色彩效果下降。

筆者實試，最佳投射距離，大約是 1 米左右，色彩、光度較自然

距離約 1.5 米，有一定外來光線的情況下，投影面積雖大，但根本看不到甚麼

另外一個限制，就在於續航力方面。ASUS 方面指，ZenBeam S2 的最長播放時間為 3.5 小時，然而這個數字乃是出於 ECO 省電模式之下，其 6000mAh 電池在光度最高的情況之下將大打折扣，最多也不過播放 2 小時左右，只能勉強看完一部電影，時間上算是一個限制。

幸而，ASUS ZenBeam 在操作上為用戶提供了相當多的便利，例如 3 秒極速自動對焦、梯形校正功能，以及原生支援手機無線投射等等，都讓其作為流動投影機的泛用性向上調升。另一方面，其經過 ASUS SonicMaster 技術調試的雙聲道喇叭，在播片時也有相當不俗的表現，是此投影機對比其他同類產品明顯更優勝之處。