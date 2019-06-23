車禍被困竟靠 iPhone Find My Friends 打救？教你5分鐘簡單設定

最近美國北卡羅來納有一對母女，因為 iOS 的「Find My Friends 尋找我的朋友」功能而成功脫困。該名母親更表示希望更多家長了解「尋找我的朋友」這項功能的好處。（文：黎生）

手機功能多多，原來還可以救人。美國北卡羅來納有一名母親透過 iOS 的「尋找我的朋友」功能，成功找到遇到交通意外而失去聯絡的女兒，並且即時報警求助，讓女兒脫離險境。雖然，這類定位功能有時會與個人私隱有所抵觸，但對一個家庭而言，卻是一項讓家長較為安心的功能。

既然 iOS 的「Find My Friends」可以有完全奇妙的用途，大家只要跟隨下列步驟，就可以完成設定。

↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看步驟】↓↓↓↓↓

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值得提提大家的，是 Apple 即將推出的 iOS 13 將「尋找我的朋友」及「尋找我的 iPhone」兩項功能結合至「尋找」之中。但其操作方式依舊不便，整個操作依舊適用。 iOS 13 將不能下載「尋找我的朋友」，因為該項功能已被融合至「尋找」當中。

（資料來源：9TO5MAC）

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