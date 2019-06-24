Apple Card 真卡開箱！金屬卡好贅手、申請資格曝光

Apple Card 真卡已經開始進行測試，雖然 Apple 旗下信用卡 Apple Card 暫未有在香港推出的消息，不過很多朋友依然非常感興趣。近日 Apple 的員工已經陸續收到 Apple Card 真卡，更有開箱相片、重量及申請資格流出。

Apple Card 雖然暫時未有計劃在香港推出，不過其實有不少朋友都希望有機會可以入手。美國方面相信將會在短期內正式推出，現時 Apple 及高盛的員工已經開始進行測試，科技網站 iMore 就獲得一系列相信來自 Apple 匿名員工提供的開箱相片，等大家可以搶先得知 Apple Card 真卡一二。

iMore 得到 Apple Card 真卡的開箱相片，卡面本身刻有用戶名字，為保障消息來源，iMore 在卡主名字抹走。（iMore）

首先，Apple Card 的包裝是一個厚身卡紙製成的薄盒，盒面刻有 Apple Logo，整體設計非常簡約；打開包裝會見到 Apple Card 放於中央，另有文字提示用戶可以將 iPhone 放在 Apple Card 上方進行啟動。啟動流重跟 AirPods、HomePod 等裝備類似，將 iPhone 靠近 Apple Card 就會彈出啟用視窗，按「Activate」就可以開始啟用程序，之後就會見到「Your card is ready!」的訊息。

Apple Card 真機開箱及官圖比較（按圖放大）

根據開箱相片，Apple Card 淨重約 0.52 盎司（約14.74g），雖然比一般大家常用的信用卡贅手得多，不過其實跟市面上其實金屬的信用卡重量接近。以根據 iMore 的消息來源指出，一般美國人信貸評級在 600 至 700之間（大約在平均中位數），可以獲得 US$1,000（約港幣 $7,775）的簽帳額。而高盛似乎會為不同信貸評級的用戶提供不同的年利率，幫助一些低入額或者信貸評級一般的用戶，建立良好的信貸紀錄。

來源：iMore