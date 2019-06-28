【MWC 上海】實試閃充新技術：13 分鐘充滿 100％、又快又安全？

Mobile World Congress 國際流動通訊大會除了年頭在西班牙的「正場」之外，於每年年中都會有另一個專為中國市場而設的版本在上海舉行。 既然是「中國版」，自然是中國廠商的主場，在國內手機出貨量穩佔頭三的 vivo 亦有新發表，不過就未是大家期待的 NEX 手機，而是幾項新技術以及 5G 裝置展示，其中最為用家青睞的，必然要數最新的 120W FlashCharge 全新快充技術。

按照官方的數據顯示，新的 FlashCharge 超快閃充技術，最高輸出可以達到 6A／20V，亦即是 120W，以一部內置 4000mAh 的手機為例，由 0％ 充至 50% 只需要 5 分鐘，而充滿至 100％ 則為 13 分鐘，換言之，即使早上出門前忘記充電，只需要插上電源，一程車、甚至出門前都已經可以令手機「滿血復活」。

官方數據驟聽十分誇張，不過我們在 MWC 上海現場實測，發現 vivo 官方所言非虛：

據 vivo 的現場工作人員所講，此 FlashCharge 技術以「快速」之餘「安全」為技術重點，故會有兩個限制，首先，如果需要「全速」充電，屏幕不可以開啟，只能以「暗屏」充電，以確保手機的發熱不會太過嚴重；



在暗屏充電時，可以見到電力水平是以 0.01％ 為單位向上增加的，視覺上非常快速

另一方面，在充電至約 80％ 時，電池內的電壓會變得相當高，故 vivo 方面設定充電器與手機之間進行智能協調、將充電輸入水平稍為降低，意在確保安全，是故充電的後段部份會耗用較多時間。

Vivo 方面透露，此 FlashCharge 技術乃 vivo 獨家，需要用到特定的充電線與火牛，故雖然一樣是 Type-C，但不能用在其他廠商的手機或筆電上達到任何快充效果

至於這款閃充技術何時可以供香港用家用到？vivo 方面目前就將之放在訂製版本的 iQOO 遊戲專用機系列上進行演示，目前未有確實計劃會在哪一部 vivo 品牌新機上用到這項快速充電技術，但相信最遲在明年的 vivo 旗艦機上，將可以見到這技術實裝了。