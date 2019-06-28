【MWC 上海】實試閃充新技術：13 分鐘充滿 100％、又快又安全？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Mobile World Congress 國際流動通訊大會除了年頭在西班牙的「正場」之外，於每年年中都會有另一個專為中國市場而設的版本在上海舉行。

既然是「中國版」，自然是中國廠商的主場，在國內手機出貨量穩佔頭三的 vivo 亦有新發表，不過就未是大家期待的 NEX 手機，而是幾項新技術以及 5G 裝置展示，其中最為用家青睞的，必然要數最新的 120W FlashCharge 全新快充技術。

按照官方的數據顯示，新的 FlashCharge 超快閃充技術，最高輸出可以達到 6A／20V，亦即是 120W，以一部內置 4000mAh 的手機為例，由 0％ 充至 50% 只需要 5 分鐘，而充滿至 100％ 則為 13 分鐘，換言之，即使早上出門前忘記充電，只需要插上電源，一程車、甚至出門前都已經可以令手機「滿血復活」。

官方數據驟聽十分誇張，不過我們在 MWC 上海現場實測，發現 vivo 官方所言非虛：

據 vivo 的現場工作人員所講，此 FlashCharge 技術以「快速」之餘「安全」為技術重點，故會有兩個限制，首先，如果需要「全速」充電，屏幕不可以開啟，只能以「暗屏」充電，以確保手機的發熱不會太過嚴重；
 

在暗屏充電時，可以見到電力水平是以 0.01％ 為單位向上增加的，視覺上非常快速

另一方面，在充電至約 80％ 時，電池內的電壓會變得相當高，故 vivo 方面設定充電器與手機之間進行智能協調、將充電輸入水平稍為降低，意在確保安全，是故充電的後段部份會耗用較多時間。

Vivo 方面透露，此 FlashCharge 技術乃 vivo 獨家，需要用到特定的充電線與火牛，故雖然一樣是 Type-C，但不能用在其他廠商的手機或筆電上達到任何快充效果

至於這款閃充技術何時可以供香港用家用到？vivo 方面目前就將之放在訂製版本的 iQOO 遊戲專用機系列上進行演示，目前未有確實計劃會在哪一部 vivo 品牌新機上用到這項快速充電技術，但相信最遲在明年的 vivo 旗艦機上，將可以見到這技術實裝了。

新幹線戰士ｘ初號機 500 Type EVA 神作復刻　炒價曾高達5倍！
Samsung Galaxy A40s $1700樓下有交易 三星 2019 A 系列減價！
YouTube 新功能家長專用？可控制推薦影片、屏蔽不良信息
小米手環 4、米家LED充電式檯燈、米家電動打氣機充氣寶登陸香港
微軟OneDrive新防護功能Personal Vault　儲存空間大升級價格不變
ASUS ROG Mothership 電競價格驚人　可拆分鍵盤設計滿分！
iPhone、iPad 玩完測試版覺中伏？輕鬆5步由 iOS 13 變回 iOS 12
【東京奧運門票】中旅社網上登記門票教學　嚴打黃牛要實名買飛？
【Chrome秘技】10大實驗功能介紹　水平換頁、閱讀模式一學即用
【香港電競】數碼娛樂領袖論壇 三大主題區體驗電競文化
Sony Walkman 誕生40周年　銀座Sony Park展覽歷代隨身聽晒冷
Apple Watch、iPhone 用到八達通？遲 Samsung 2年終推出真定假？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。