【Youtube Chrome Extension 擴充功能】不少朋友以Google Chrome來看Youtube,貪其方便又有多款實用擴充功能,以下介紹幾款實用功能,一鍵加入Chrome後可以去除播放中加插廣告、鎖定8K、4K解像度影片,甚至可以彈出獨立片框邊工作邊睇片,製作最強網頁版Youtube播放器!

擴充Youtube功能

Google Chrome 與大部分開放源碼瀏覽器程式一樣,可以讓用家自行加入插件(Plug-in),按個人需要添加或修改原功能,在Chrome稱為「擴充程式」(Extension),在Google Chrome擴充程式中心中可以找到超過2200款Extension,當中有包括專為Youtube而生的擴充功能。

安裝方法:以電腦版Chrome(PC / Mac 通用)開啟連結,按「加到Chrome」鍵、彈出視窗按「加至擴充功能」直接安裝使用。

安裝Youtube專用Chrome擴充功能後,無廣告、獨立框睇片最方便!

去除廣告

以YouTube網頁版看片,經常會在播片途中出現加插廣告,安裝這個由Adblocker Dev團隊開發的「YouTube 廣告攔截器」,就可以一次過攔截所有YouTube廣告,包括視頻廣告、文字和橫幅廣告,用Chrome來看Youtube便變成無障礙瀏覽器。

【按此安裝「Youtube 廣告攔截器」】

安裝 Youtube廣告攔截器

Youtube片中橫幅廣告、加插片段廣告甚至框外廣告都會全部清除。

鎖定4K / 8K

電腦夠強,可以看Youtube 4K / 8K影片,但每次Youtube都會根據數據流量自動選擇播片解像度;安裝「Automatic 4K/HD for Youtube」,便可以自行設定將來任何Youtube片的預設解像度,最高支援8K(4320p),亦可預設為4K(2160p)、1080p HD等,視影片源提供30 / 60 fps影片流暢度。

【按此安裝 Automatic 4K/HD for Youtube】

安裝 Automatic 4K/HD for Youtube

在設定中選擇8K / 4K / 1440p、1080p、720p HD 預設解像度

放大6倍音量

Youtube片不夠聲?「Volume Master」擴充功能可以將影片的預設音量放大最高600%,適合一些音樂播放影片當作Jukebox唱機時音量不足問題,同時可設定影片播放時按上下方向鍵改變音量。

【按此安裝 Volume Master】

Volume Master 可放大音量6倍,適合當Youtube做唱機。

關燈睇片

用電腦播片,網頁上的文字、白底等發光可能影響觀感;「Turn Off the Lights 關燈看影片」的功能,安裝後一按就可以除了影片框外將整個Youtube播放畫面變暗,當戲院設定也可。在macOS 10.14 Mojave起已有的Dark Mode暗黑模式下,「Turn Off the Lights 關燈看影片」會將文字顏色調淡。

【按此安裝 Turn Off the Lights 關燈看影片】

安裝後一鍵關燈

Turn Off the Lights 關燈看影片 可以在非全螢幕模式下將影片框外整個畫面變暗

包括所有文字也會變暗

獨立片框

想一邊工作一邊看片?「Floating for YouTube」是一個迷你Youtube播放器,可以將Youtube中的播放影片浮在Desktop畫面上,後台可繼續工作;這個擴展功能可同時設定永遠設定播放器最前面,無邊框、更可另裝加強功能,自動找尋Youtube連結播放。

【按此安裝 Floating for YouTube】

【按此安裝 Floating for YouTube 自動連結(先按上方連結安裝後)】