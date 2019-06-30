【柬埔寨簽證2019】特區護照、BNO申請教學　個人近照有乜要求？

【柬埔寨簽證】柬埔寨作為一個正在開發的國家，交通﹑環境﹑娛樂等各方面都比不上日本﹑韓國這些熱門旅遊地點。不過，次次都去日本，點都想找一些新的衝擊和體驗，而柬埔寨就是一個好選擇。不少人都會選擇前往柬埔寨的暹粒，一看當地聖地吳哥窟的奇特建築。雖柬埔寨提供落地簽證的服務，不過排隊和收小費的情況嚴重，筆者建議申請網上電子簽證，又快又方便就能成功出入柬埔寨。

申請柬埔寨電子簽證必備文件：

1﹑個人近照（電子版） 2﹑有效特區護照或 BNO（6個月或以上有效期） 3﹑有效特區護照或 BNO的電子副本 4﹑信用卡（支付申請費用） 5﹑短暫居住在柬埔寨的地址

吳哥窟成為很多旅客前往柬埔寨的原因（Google 圖片）

照片要求

申請柬埔寨電子簽證時，必須上載個人近照到網上系統。個人近照的大小要是護照的標準，以 JPEG 或 PNG 小於 1MB 的格式上載。照片的背景則只能使用純白色或灰白色，其他則不能接受。在照片上傳時，申請人請先把照片檔案名改成英文，作能成功上傳。

點擊下圖看網上申請柬埔寨電子簽證步驟：

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領取柬埔寨電子簽證

申請柬埔寨電子簽證時，申請人要繳付 30美元的費用，以及 6 美元的手續費，即共 36 美元。申請人要透過信用卡（Visa、Master、JCB）﹑銀聯或支付寶（內地版）支付。當成功付款後，一般只要一個工作天內就能收到當局的電郵通知（官方指要 3 個工作天）。

點擊下圖看手機申請柬埔寨電子簽證步驟：

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申請需知：