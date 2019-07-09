免費學iPhone簡單剪輯混音！Madonna新歌Crave任你編輯新風格

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Today at Apple不時都有免費活動或學堂讓用戶學習不同的iPhone、iPad等的使用技巧，呀脆之前都已經上了好幾堂，學習過利用光影來拍攝獨有的技巧以及聽了音樂人馮穎琪分享與子溝通經驗後，今次最新竟然與國際巨星Madonna合作的活動，上堂學習利用iPhone的Garageband來編輯新歌「Crave」，任用家編輯新歌新風格！

今次Today at Apple的活動課程「音樂實驗室：混音創作」，可以重新解構Madonna新歌《Crave》，不單可以更了解她的創作靈感，而且於iPhone上以GarageBand創作只屬自己的新曲調。

自認有少少藝術天份的呀脆，今次就與幾位iPhone用家一同小組上堂，學習如何利用GarageBand來編輯混音新曲，最重要是課堂提供了iPhone、耳機外，更準備了新曲《Crave》歌曲素材。

呀脆專心上堂學如何用Garageband混音（林勇攝）

雖然呀脆好有剪片的經驗，但對於剪輯歌曲的經驗幾乎等於零...不過GarageBand的功能強大之餘（很多專業編曲人士都會使用，內有大量不同樂器混音選擇），操作上卻十分簡單。呀脆只需要跟「靚仔阿sir」上堂學個零小時，就已經掌握到如何編輯混音，創作一首風格完全不同的《Crave》。

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想睇呀脆點上堂學編輯混音？睇片就知...

另外，Today at Apple「音樂實驗室：混音創作 Madonna 歌曲」直至7月末仍有不少課堂選擇，有興趣玩的朋友，可以上官方網預約留位。

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