【5招防追查起底】iOS 13 更新前須知．iPhone、iPad私隱設定教學

iPhone和iPad都即將更新iOS 13及iPadOS,系統大更新後或購買新手機時,一些設定可能會變回出廠預設狀態,而當中其實很多都有機會洩露用家資料,有見近來很多人關心「數碼足跡」及個人私隱情報問題,本文就講解幾個簡單設定為手機做第一重保障,減低被追查起底的風險。

1.清除定位記錄

由於手機基本上一定會開啟GPS自動定位系統,而且很多時會把用家經常出沒的位置記錄下來,所以清除「Location History」是對保障私隱非常重要的一環。打開「設定」到私隱一項,於「定位服務」內最底下的「系統服務」中把「重要位置(Significant location)」關閉便可。

點圖看詳細設定步驟:

iPhone、iPad好多人都用,但其實當中很多設定也會於不知不覺間洩漏用家資料,大家有必要提高私隱保護的意識。

2.關於Find My iPhone與重置

相信大家對「尋找我的iPhone(Find My iPhone)」功能不會陌生,其實除了在不見手機時用作尋找之外,此設定還有一個重大功能,就是「遙控鎖機和重置」,即在危急情況下可以拜託信得過的朋友用另一部裝置登入自己Apple ID,去遙控強制刪除你的手機內所有資料,以防被其他人套取情報。而要開啟Find My iPhone只需在iCloud設定內打開便可,另外如想手動重置手機的話,可進入「設定」、「一般」、「重置」選擇「清除所有內容及設定(Erase All Content and Settings)」。

點圖看詳細設定步驟:

+ 3 + 2

3.自動刪除手機資料

如果擔心在某些狀況下沒時間慢慢設定去重置手機,其實可以設定「輸入錯10次密碼即自動刪除手機資料」,於「Touch ID/Face ID與密碼」內開啟最底的「清除資料(Erase Data)」即可。但這個設定對有小朋友的家長有一定風險,你懂的!

點圖看詳細設定步驟:

4.搜尋Wi-Fi設置

自動搜尋和加入Wi-Fi是最容被人忽略的一項,其實這個設定也有洩漏情報的風險,因為手機自動登入街外一些虛假Wi-Fi熱點的話,就如打開了大門讓別人隨便查看手機。而登入商場、餐廳等的開放Wi-Fi也有可能被記下手機MAC地址,對IT高手來說要追查用家去過什麼地方可說易如反掌,所以最好關閉Wi-Fi設定內的「自動加入網絡(Ask to Join Networks)」。

外出時小心別隨便加入免費的Wi-Fi網絡。

5.關閉一系列預設系統

.Face ID/Touch ID

於「Touch ID/Face ID與密碼」內關閉Touch ID/Face ID相關選項。

.關閉AirDrop

於設定「一般」內把AirDrop關閉。

.關閉藍牙

放設定內「藍牙(Bluetooth)」中關閉相關選項。

.關閉個人熱點

於設定「流動網絡(Cellular)」把「個人熱點(Personal Hotspot)」關閉。

.關閉iMessage和FaceTime

FaceTime及訊息(iMessage)同樣存在洩漏用家位置的可能性,只須於設定內把相關選項關閉即可。

後記:提高自我保護意識

作為Apple的教學當然有「ONE MORE THING…」,其實在私隱的定義上別人是沒有權要求用家解鎖電話,但如果把手機的功能都關閉而隱藏了行蹤,當去旅行、行山、野餐等戶外活動,或者玩一些上山下海的高危運動時,萬一發生意外而失蹤怎麼辦?家人如果想找到失蹤者其實還有一招,由於手機和SIM卡都擁有「IMEI」號碼,這和身分證一樣是裝置獨有的一組號碼,無論走到哪裡只要在可接收範圍內,也可能被記下,這情況不止用上台卡連用太空卡也可以追查得到,所以基於個人安全問題,大家外出時電話最好跟身,因為手機就是最佳的「跟蹤器」。