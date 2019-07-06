【5招防追查起底】iOS 13 更新前須知．iPhone、iPad私隱設定教學

iPhone和iPad都即將更新iOS 13及iPadOS，系統大更新後或購買新手機時，一些設定可能會變回出廠預設狀態，而當中其實很多都有機會洩露用家資料，有見近來很多人關心「數碼足跡」及個人私隱情報問題，本文就講解幾個簡單設定為手機做第一重保障，減低被追查起底的風險。

1．清除定位記錄

由於手機基本上一定會開啟GPS自動定位系統，而且很多時會把用家經常出沒的位置記錄下來，所以清除「Location History」是對保障私隱非常重要的一環。打開「設定」到私隱一項，於「定位服務」內最底下的「系統服務」中把「重要位置（Significant location）」關閉便可。

點圖看詳細設定步驟：

iPhone、iPad好多人都用，但其實當中很多設定也會於不知不覺間洩漏用家資料，大家有必要提高私隱保護的意識。

2．關於Find My iPhone與重置

相信大家對「尋找我的iPhone（Find My iPhone）」功能不會陌生，其實除了在不見手機時用作尋找之外，此設定還有一個重大功能，就是「遙控鎖機和重置」，即在危急情況下可以拜託信得過的朋友用另一部裝置登入自己Apple ID，去遙控強制刪除你的手機內所有資料，以防被其他人套取情報。而要開啟Find My iPhone只需在iCloud設定內打開便可，另外如想手動重置手機的話，可進入「設定」、「一般」、「重置」選擇「清除所有內容及設定（Erase All Content and Settings）」。

點圖看詳細設定步驟：

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3．自動刪除手機資料

如果擔心在某些狀況下沒時間慢慢設定去重置手機，其實可以設定「輸入錯10次密碼即自動刪除手機資料」，於「Touch ID/Face ID與密碼」內開啟最底的「清除資料（Erase Data）」即可。但這個設定對有小朋友的家長有一定風險，你懂的！

點圖看詳細設定步驟：

4．搜尋Wi-Fi設置

自動搜尋和加入Wi-Fi是最容被人忽略的一項，其實這個設定也有洩漏情報的風險，因為手機自動登入街外一些虛假Wi-Fi熱點的話，就如打開了大門讓別人隨便查看手機。而登入商場、餐廳等的開放Wi-Fi也有可能被記下手機MAC地址，對IT高手來說要追查用家去過什麼地方可說易如反掌，所以最好關閉Wi-Fi設定內的「自動加入網絡（Ask to Join Networks）」。

外出時小心別隨便加入免費的Wi-Fi網絡。

5．關閉一系列預設系統

．Face ID/Touch ID

於「Touch ID/Face ID與密碼」內關閉Touch ID/Face ID相關選項。

．關閉AirDrop

於設定「一般」內把AirDrop關閉。

．關閉藍牙

放設定內「藍牙（Bluetooth）」中關閉相關選項。

．關閉個人熱點

於設定「流動網絡（Cellular）」把「個人熱點（Personal Hotspot）」關閉。

．關閉iMessage和FaceTime

FaceTime及訊息（iMessage）同樣存在洩漏用家位置的可能性，只須於設定內把相關選項關閉即可。

後記：提高自我保護意識

作為Apple的教學當然有「ONE MORE THING…」，其實在私隱的定義上別人是沒有權要求用家解鎖電話，但如果把手機的功能都關閉而隱藏了行蹤，當去旅行、行山、野餐等戶外活動，或者玩一些上山下海的高危運動時，萬一發生意外而失蹤怎麼辦？家人如果想找到失蹤者其實還有一招，由於手機和SIM卡都擁有「IMEI」號碼，這和身分證一樣是裝置獨有的一組號碼，無論走到哪裡只要在可接收範圍內，也可能被記下，這情況不止用上台卡連用太空卡也可以追查得到，所以基於個人安全問題，大家外出時電話最好跟身，因為手機就是最佳的「跟蹤器」。