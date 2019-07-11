手機螢光棒App睇演唱會Sammi都讚好　環保又慳錢iOS、Android均有

香港天后鄭秀文Sammi紅館騷《#FOLLOWMi 世界巡迴演唱會2019》開演在即，Sammi日前在個人IG呼籲大家入場以手機App「inEVENT」取代螢光棒，支持她之餘也響應環保。其實近幾年全世界大小騷已慢慢棄用傳統螢光棒和Pong Pong棒，除了大會指定的手機程式外，其實已有不少iPhone及Android的螢光棒App，本文就為大家介紹幾個方便又好用之選。

除了鄭秀文（Sammi）呼籲歌迷睇騷用「inEVENT」手機螢光棒App之外，早前樂隊Mr.於《Everyone Concert 10》演唱會時已玩過一次，以「ShowWhat」App控制全場手機燈光效果，台上台下打成一遍。再早一點，五月天於台灣開騷時也有不少當地歌迷用手機App代替螢光棒，主音阿信在台上大讚壯觀。而幾年前「宇宙G.E.M.」的《X.X.X. Live》，也起用了環保組織Ocean Recovery Alliance設計的螢光棒App，這樣做不止慳錢、環保，更能增加現場歌迷互動，一舉多得！



鄭秀文紅館騷《#FOLLOWMi 世界巡迴演唱會2019》7月12日開演，她早在個人IG呼籲大家入場以手機App「inEVENT」取代螢光棒。（Instagram@sammi_chengsauman）

點圖看鄭秀文演唱會手機App連動步驟：

樂隊Mr.於《Everyone Concert 10》演唱會時叫歌迷以「ShowWhat」App一齊玩燈光效果。（陳志嵐攝）

iPhone螢光棒App介紹

世上手機App何其多，螢光棒App當然除了上述的演唱會指定程式外，坊間都有不少，其中iOS適的，我們就推介「Glow Stick*」和「手電筒(GoodTorch)免費」兩個。

Glow Stick*【下載】

基本操作極之簡單，手指一掃便可轉色及調節光暗，而且更有彩色幻彩螢光棒，很易用又實際。

手電筒(GoodTorch)免費【下載】

相對「Glow Stick*」擁有更多螢光棒款式選擇，另外還有電筒、求救訊號等用途，只是沒有課金的話會有廣告彈出，但對使用上影響不大。

Android螢光棒App推介

螢光棒合集【下載】

如果要數Android使用的螢光棒App，這個「螢光棒合集」就最多人讚好，上文提到的五月天演唱會中，大部分台灣歌迷都是以此App來當螢光棒。它能模擬市面各式各樣的螢光棒，心心、星形、蝴蝶等都有，而且顏色可以隨用家選擇。