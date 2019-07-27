【呀脆試玩】Canon iNSPiC、FUJIFILM LiPlay 即影即有邊部好 ?

即影即印相機可以說是女孩子鍾愛的「回憶工具」 ，呀脆當年中六畢業就已經入手一部，拍下青春的尾巴。富士FUJIFLIM和佳能Canon分別推出了即影即印相機， Fujifilm instax mini LiPlay和Canon iNSPiC ZV-123A，就讓呀脆分享一下試玩體驗吧！去片 ！

在外型方面，Fujifilm instax mini LiPlay和Canon iNSPiC體積是最大差別， iNSPiC的厚度只有LiPlay約一半，相比下， iNSPiC便攜度更佳。另外，LiPlay配備了一個 2.7吋 LCD瑩幕，而屏幕只有約23萬像素，除了拍照或預覽會方便一點，並未有太大作用。至於iNSPiC則需利用「一毫子」大小相約的觀景器拍照，假若平日慣用相機拍照，相信 iNSPiC觀景器應該不難掌握。

Fujifilm instax mini LiPlay 則可透過 LCD 屏幕看到拍攝畫面。 (李偉軒攝)

Canon iNSPiC 的觀景鏡。 (李偉軒攝)

即影即有相機又怎可忽略「自拍功能」呢？ LiPlay與Fujifilm近代的即影即有設計無異，在鏡頭旁設有小型反光鏡，可惜自拍時我只看到大約輪廓，但失手也沒關係，有預覽功能的LiPlay可讓你拍至滿意才打印，而像我這樣的自拍「老手」一 Take 過便可。

此外，LiPlay有一個全新功能，可以錄音並製作成 二維碼 (QR code)印在相片上，日後便可查看相片及聲音，這功能在日本咖啡店非常受歡迎。

iNSPiC則採用自拍鏡面，清晰地看到自己五官和髮型，而且鏡面亦有邊界標記，那就不用擔心過界問題。而我最喜歡的是 iNSPiC「天使光圈」的貼心設計，拍照前開啟閃光燈，半按快門，鏡面外圍便會出現補光燈，可以減少陰影，令五官顯得細緻。 iNSPiC提供了兩種相度予用家選擇，分別是2x3的長方形相度以及2x2的正方形相度，而「天使光圈」在拍攝長方形相度時會有8顆燈光，正方形相度則只有4顆。

呀脆最喜愛的自拍鏡面和補光燈。 （李偉軒攝 ）

不論是LiPlay或是iNSPiC，它們也配備micro SD卡位儲相和手機應用程式，兩者用法和連線也相當簡單，除了具備遙距拍照功能，亦可以從手機相薄中直接打印。不過談到後製功能，iNSPiC較為精美及多元化，貼圖、邊框、組合相片、以至寫畫皆有；LiPlay邊框可選不多，實用性亦較低。

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在相紙方面， LiPlay依舊採用instax mini即影即有相紙，相片顏色會偏淡和白，而在光暗交接位處理上亦相當自然，我認為文青感較強，假如大家會先執相才打印，建議色調上無需刻意調整，否則出來的相片會稍為過白，甚至有種「爆光」的感覺。

iNSPiC使用的是以熱感技術打印的ZINK相紙，相片顏色會暗一點，而且在相片上會出現條紋狀況，但勝在這相紙可以撕下成為貼紙，用途變得更廣，建議大家打印相片前，先將相片調光一度，效果會比較貼近原圖。

Canon iNSPiC ZV-12 Fujifilm instax mini LiPlay 相片解像度 800萬像素 約500萬像素 對焦距離 30cm ~ ∞ 10cm ~ ∞ 焦距 25.4mm 28m 白平衡 自動 自動 ISO感光度 IOS 100-1600 （自動） IOS 100-1600 （自動） 打印解像度 314 x 600dpi 12.5點/mm 打印速度 約0. 5秒 約12秒 充電時間 約2小時 約2-3小時 價錢 HK$ 1588 HK$ 1390

兩部即影即有，選擇那一部好呢？（李偉軒攝 ）