【Sony、Beats、Sennheiser】10大好用HiFi耳機介紹

在TWS（真無線身歷聲）耳機一統市場的今天，人們對於耳機易用性的要求越來越高，對於音質本身的需求卻沒有明顯提升。不過，對於耳機控和發燒友來說，手裡怎能沒有一款具備高音質的頭戴式HiFi耳機呢！今天我們就來盤點一下耳機控必入手10款頭戴式HiFi耳機，看看有沒有你的菜。

01 Sony WH-1000XM3

產品亮點：HiFi音質，智能降噪，30小時超長續航

近兩年，消費者對於降噪耳機的需求越來越高，一副好的降噪耳機可以讓你遠離噪音，更好的沉浸在音樂世界。索尼去年推出的WH-1000XM3便攜頭戴式降噪耳機，一上市便受到了消費者的追捧。

WH-1000XM3與上一代1000XM2相比，降噪效果全面提升，配備緊密貼合的耳墊和索尼自主研發的HD降噪處理器“QN1”，提供出色的降噪表現。採用更輕型的外觀設計，加大加深的耳部空間結構，進一步的提高佩戴的舒適性。還支援快速充電功能，充電10分鐘可使用5小時，配合30小時超長續航，能夠滿足你一整天的聆聽需求。

Sony WH-1000XM3（中關村在線提供）

02 Beats Studio3 Wireless

產品亮點：蘋果W1晶片夾持，標誌性Beats音質

Beats堪稱是耳機屆的時尚引領者，是潮流人士的御用耳機品牌，當然耳機本身也具備優秀的素質，尤其是在被蘋果收購後與Apple產品的適配無人能敵。比如這款Studio3 Wireless 便攜頭戴式降噪耳機，年輕時尚的外觀設計，標誌性的Beats音質，對於追逐時尚潮流的年輕人來說怎能不心動？

Beats Studio3 Wireless採用Beats Pure ANC自我調整降噪技術、蘋果W1晶片夾持、22小時超長續航、Fast Fuel快充技術（充電10分鐘，聽歌3小時），以及柔軟舒適的佩戴效果，讓這款產品長期佔據各大耳機銷量排行榜的前三甲。

Beats Studio3 Wireless（中關村在線提供）

03 Beyerdynamic Aventho Wireless

產品亮點：無線高保真音質，舒適輕盈佩戴

在很多發燒友的眼中，Beyerdynamic Aventho（阿凡圖）這款耳機絕對是靠近消費類市場的經典產品，而無線版 Aventho Wireless 則更好的滿足了消費者對於無線場景的使用需求。

為了確保無線耳機的音質表現，Aventho Wireless 版使用了藍牙4.2協議和高通公司的CSR 867晶片和aptX HD解碼器，同時支援AAC解碼，確保在安卓和iOS平台設備上都能提供高解析度的聲音和音訊廣播品質。耳機單元部分則使用了Beyerdynamic傳奇的特斯拉單元，為優秀的聲音表現提供了更好的保障。

Beyerdynamic Aventho Wireless（中關村在線提供）

04 Sennheiser HD 4.50 BTNC

產品亮點：高清藍牙音質，舒適降噪體驗

Sennheiser HD 4.50 BTNC藍牙降噪耳機採用時尚啞光設計搭配流線型頭帶，靈活可調節耳罩，自然貼合頭部，觸感輕柔，佩戴舒適貼合。耳機的操作簡便，只需將手指放在耳罩的觸控面板上，就能夠實現所有控制（播放/暫停、切歌、音量調節、接聽電話等）。

為了方便用戶的使用，除了藍牙連接外，HD 4.50 BTNC還搭載了NFC近場通訊技術，支援快速與相容設備配對，加上安裝在耳罩上的呼叫和曲目播放控制，使用起來更省心。此外，耳機支持apt-X無損音質傳輸功能，不放過聲音的每一個微小的變化，保留音樂本身的音色，高音明亮清晰，低音強勁有力。

Sennheiser HD 4.50 BTNC（中關村在線提供）

05 B&O Beoplay H9i

產品亮點：高顏值兼顧高音質，耳機控的潮裝配件。

B&O Beoplay H9i是上一代H9的升級版，耳機引入了全新的低音單元，低音富有彈性，整體聲音表現也有了明顯提升。同時，Beoplay H9i增強了低頻範圍更強的主動降噪功能，降噪效果更出色，同時能有效消除人聲的影響。

續航方面，Beoplay H9i可持續使用長達18小時，在藍牙和ANC降噪功能開啟狀態下，可獲得比H9額外多4個小時的播放時間，大大增強了“出差黨”們的使用體驗。此外，H9i還支持同時連接2台藍牙設備，方面使用者隨意切換或與朋友分享音樂使用。

B&O Beoplay H9i（中關村在線提供）

06 HiVi 惠威AW-85

產品亮點：音質均衡細膩，支持主動降噪和無線充電

作為HiVi 惠威正式進軍耳機市場的首款力作，AW-85這款便攜頭戴式降噪耳機上市後便受到了業界的廣泛關注。耳機在外觀方面採用了簡潔、圓潤的設計風格，耳罩及頭梁都採用了皮質材料包裹，提供出色的佩戴舒適度，加上時尚清新的設計，很討人年輕用戶的喜歡。

在降噪表現上，AW-85的降噪對於各種環境噪音的消除以及嘈雜的喧囂聲都非常有效，無論是在地鐵車廂裡還是飛機上，都能帶給你安靜愜意的聆聽享受。耳機同時還支持無線充電功能（同時還能為手機無線充電），配合官方出品的無線充電支架使用（需另購），為用戶帶來了更加方便的使用體驗。

HiVi 惠威AW-85（中關村在線提供）

07 Bose QC 35 II

產品亮點：降噪耳機界的標杆產品，差旅人士的首選。

Bose QC 35 II在降噪耳機領域可以說是標杆產品，耳機同時採用主動式和被動式消噪技術的，擁有非常出色的降噪效果，成為很多差旅人士的首選。

Bose QC 35 II在降噪系統上下足了功夫，在外型上也是給足了“面子”。耳機的外觀設計經典、大氣，佩戴舒適輕盈，加上20+小時的強勁續航表現，輕鬆滿足日常通勤以及長途差旅場景的使用需求。

Bose QC 35 II（中關村在線提供）

08 Marshall Major Ⅲ BT

產品亮點：時尚、復古、高音質，穿出時尚，戴出個性

對於喜歡搖滾樂的朋友來說，Marshall這個品牌一定不陌生，旗下的樂器音響是無數搖滾巨星的御用設備。當然，Marshall在大眾消費類市場近年來也可謂是異軍突起，不管是音箱還是耳機都做得有聲有色。最暢銷的Major系列第三代無線耳機新品Major Ⅲ BT，就是一款不容錯過的搖滾經典耳機。

荔枝皮耳罩、黃銅按鈕、金屬支架，每一處都彰顯著復古和搖滾經典範兒，這讓它與市面上其他耳機明顯區分開來，戴上它出街辨識度極高。當然，最搖滾的還是要屬這款耳機的音質了，搖滾的基因已經深深紮根到這個品牌的產品中。如果你想體驗純正的搖滾之聲，同時又不想花太多的錢，那麼這款耳機就是你的不二之選。

Marshall Major Ⅲ BT（中關村在線提供）

09 Libratone小鳥音響 Q Adapt

產品亮點：舒適輕盈佩戴，出色的降噪效果和純淨音質

Libratone小鳥音響 Q adapt這款便攜頭戴式耳機由屢獲國際設計大獎的丹麥設計團隊設計，優雅的北歐設計風格凸顯了極簡的理念，同時在人體工學方面並未妥協，柔軟的蛋白皮耳罩柔軟舒適，頭梁部分也有厚實的填充物，能夠滿足用戶長時間舒適佩戴的要求。

Libratone小鳥音響 Q adapt採用40mm動圈驅動單元，低音深沉飽滿，高音清晰透亮。耳機的主動降噪強悍，其獨有的“CityMix”技術可以使用戶在不摘下耳機的情況下，也能清晰的聽到外界聲音，輕鬆和人交談。摘下耳機音樂可自動停止，戴上又可自動開始播放。腔體外殼上多點觸控更是為這款耳機增加了操作上的便利。

Libratone小鳥音響 Q Adapt（中關村在線提供）

10 JBL TUNE 600BTNC

產品亮點：時尚輕奢，標誌性的JBL音質

JBL TUNE 600BTNC是一款時尚優雅的頭戴式藍牙降噪耳機，耳機採用人體工學設計，佩戴貼合，質感輕盈，重量只有173g，長時間佩戴也毫無壓力。靚麗的耳機單元外殼和時尚的折疊設計，讓出街變得更有范兒；更有櫻花粉、高雅白、磨砂黑、深沉藍四款顏色可選，非常適合當下喜歡追逐潮流的年輕人。

耳機支持ANC主動降噪功能，無論是在咖啡館、地鐵裡還是飛機上，都能給你一個安靜的世界，讓你更好的沉浸在美妙的音樂中。續航方面，耳機在藍牙+降噪同時開啟狀態下可連續使用12小時，關閉降噪功能可使用長達22小時，輕鬆滿足長途差旅的使用需求。

JBL TUNE 600BTNC（中關村在線提供）

以上就是本次我們為大家盤點的10款頭戴式HiFi耳機，不知有沒有你心儀的產品呢？喜歡這篇文章別忘了點贊和轉發，後續我們還將為大家帶來其他熱銷耳機品類的盤點，耳機控們請繼續期待。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】