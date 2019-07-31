Apple Store 全新 [AR]T 擴增實境藝術體驗　學習 AR 製作技巧

Apple 將會在 iPhone 等 iOS 裝置上大力發展 AR 技術，已經不是一個秘密。Apple 更宣布將會推出全新的 Today at Apple 擴充實境體驗活動 [AR]T，用 AR 技術去體驗當代頂尖藝術家的互動作品、更會教授 AR 的基本製作技巧，及設有在全球各地每家 Apple Store 都可欣賞得到的 AR 藝術裝置。

Apple Store 全新的 Today at Apple 擴充實境體驗活動 [AR]T 即將接受登記，將分為 [AR]T 漫步、[AR]T 實驗室及 [AR]T 在 Apple Store 3 個部分。

[AR]T 漫步

Nick Cave 在 Today at Apple [AR]T 漫步重新構想其標誌性的「Soundsuits」作品。（Apple）

其中 [AR]T 漫步部分，Apple特別邀請了紐約頂尖藝術博物館 New Museum 協助，挑選了 7 位藝術家，分別為：Nick Cave、Nathalie Djurberg 和 Hans Berg、Cao Fei、John Giorno、Carsten Höller 和 Pipilotti Rist，一同參與這個免費向公眾開放的實驗性項目。

參加者可以透過體驗活動，走遍三藩市、紐約、倫敦、巴黎、香港和東京欣賞一系列以 AR 創作的藝術品，這些作品更會把參觀者帶到好像倫敦的特拉法加廣場、三藩市 Yerba Buena Gardens 或者紐約中央公園的 Grand Army Plaza 等的公共空間，藝術家以 AR 技術，將藝術品融入到公共空間之中。

[AR]T 實驗室

紐約藝術家及教育工作者 Sarah Rothberg 向 Today at Apple 參與者教授如何使用 Swift Playgrounds 創造他們自己的 AR 體驗。（Apple）

[AR]T 實驗室這個免費的 Today at Apple 課程，將會在所有的 Apple Store 舉行，由 Apple 與紐約藝術家、NEW INC 成員（New Museum 文化培育者）與教育家 Sarah Rothberg 合作策劃。參加者可以親身體驗由 Rothberg 創作的多種天馬行空的物件，以及讓人身歷其境的聲音。這個免費的 90 分鐘 [AR]T 實驗將會利用 Swift Playgrounds 進行，讓每位參與者都可學習創作自己的 AR 體驗。

[AR]T 在 Apple Store

全球每間 Apple Store 都提供機會，以便顧客體驗 Nick Cave 的互動裝置「Amass」。（Apple）

各位 iOS 用戶只需要親臨全球各地任何一家 Apple Store，以 Apple Store app 中的 [AR]T Viewer，就可以欣賞體驗藝術家 Nick Cave 的 AR 作品「Amass」。「Amass」是一個 AR 互動作品，在 Apple Store 中以多種不同的 AR 擴充實景物件「Ikon Elements」，出現在 Apple Store 不同角落之中， 帶領參觀者進入奇幻的旅程。

三個 [AR]T 課程將在 8 月 10 日起推出。詳情或登記參與課程請參閱

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