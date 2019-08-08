Samsung Galaxy Note 10上手玩！系列兩機有何分別？一文極速認清

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Samsung 剛剛發表了新一代的 Galaxy Note 10，不過與過去的最大分別，是 2019 今年發表的分別為 Galaxy Note 10 以及 Galaxy Note 10+ 兩部機種，讓用戶在類似規格的基礎上可以有不同選擇。不過講到明「選擇」，兩部機正面看去幾乎一樣，究竟哪一部較適合自己？以下一文就讓你極速分清 Samsung Galaxy Note 10 以及 Galaxy Note 10+ 異同。

Samsung Galaxy Note 10 以及 Galaxy Note 10+ 的軟件、介面操作等都一模一樣，全機上下的分別全集中於硬件之上，首要當然就是屏幕的尺寸不一樣。

Galaxy Note 10 的屏幕為 6.3 吋，而 Note 10+ 的屏幕則為 6.8 吋，解像度分別為 2280x1080 及 3040x1440，材質同為 Dynamic AMOLED 及支援 HDR10。

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今代 Galaxy Note 10 系列主要有幻光（Aura Glow）、幻黑（Aura Black）及幻白（Aura Glow）三色選擇，另外根據市場不同，亦會有紅、粉紅及藍色機身顏色推出市場，至於香港有哪一款，就要等待官方公布。

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