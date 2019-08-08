Samsung Note 10+ 懶人包　Tab S6、Book S、Watch Active 2登場

Samsung Galaxy Note 10+ 系列 正式在紐約舉行的 Galaxy Unpacked 2019 中登場，除了這台年度旗艦之外，同場更公布了 Samsung Tab S6 平板、Galaxy Watch Active 2 智能手錶及 Galaxy Book S 筆記型電腦。

重點1 Galaxy Note 10 雙機登場！

Samsung Galaxy Note 10+ 系列作為 Galaxy Unpacked 2019 中的重點作品終於正式登場。Note 10 系列的外型設計及規格跟先前傳聞大致吻合，前置鏡頭將會採用「家燕媽媽」式設計，1000 萬像素前鏡（雙 PDAF、f/2.2）置於 Infinity-O 屏幕的正中位置，將會推出 6.3 吋屏幕的 Galaxy Note 10 及 6.8 吋屏幕的 Galaxy Note 10+ 兩個型號。

而其中 Galaxy Note 10+ 除了配備更大的 Dynamic AMOLED 屏幕之外，機背主鏡頭更起用 4 鏡頭設計，分別是 1600萬像素（f/2.2、FOV 123°）的超廣角鏡、1200萬像（f/1.5 或 f/2.4、雙 PDAF、OIS、FOV 77°）的廣角鏡、1200 萬像（f/2.1、OIS、FOV 45°）的長焦距鏡，以及比 Note 10 加多了作為景深感測的 DepthVision（VGA大小）鏡頭。

配合 DepthVision 鏡頭，Note 10+ 可以作立體的 3D 實物掃瞄，而且更可以利用 Motion Capture，將掃瞄的物件（好像玩具）配上真人的動作。另外，Note 10 及 Note 10+ 同樣可以使用 AR Doodle 功能，在影片、相片中繪畫 AR 物件，而且更可以將畫出來的 AR 物件加到影片中人物身上，在影片拍攝中一直會自動貼在已經標記的人物上面。

另外，Samsung 為 Note 10 系列的 S Pen 大幅增大超級電容器電池的容量，可以連續使用 1小時，而且更加入 6 軸動態感應，可以配合手機的拍攝系統，以動態操作，例如順時針、逆時針畫圓，可以作 Zoom in、Zoom out，令自拍操作更加方便。以 S Pen 手寫的便條，Note 10 更可以直接辨認文字內容，再轉為 PDF、Word 等文件檔案，大幅提升 S Pen 的實用程度。

Samsung Galaxy Note 10 及 Note 10+ 將會在 8 月 23 日正式開賣，定價分別為 US$949 及 US$1,099 起；香港的售價及發售日將會隨後公布。

重點2 Galaxy Tab S6 高規格平板！

除了 Samsung Note 10 系列之外，發布會亦介紹在上星期剛發布的 Galaxy Tab S6 平板電腦。Tab S6 配備 10.5 吋 WQXGA Super AMOLED 屏幕，同樣支援 S Pen 操作，而且更設有專用的 Book Cover Keyboard。

重點3 Watch Active 2可獨立使用！

另外，發布會亦介紹了新一代 Samsung Galaxy Watch Active 2 智能手錶，分別設有 40mm 及 44mm 大小，繼續保留 Galalxy Watch 系列的旋轉錶圈，而且升級為全新電子化設計，可以透過轉動錶圈，操作手錶。Galaxy Watch Active 2 支援 Spotify 播放音樂，只要配上 Galaxy Buds 耳機，就算不帶手機，一樣可以邊聽音樂邊做運動。

重點4 Book S 超長氣筆電！

Samsung Galaxy Book S 筆記型電腦可說是今次發布會的一台驚喜，使用 Qualcomm Snapdragon 8cx 處理器，提供長達 23 小時的連續播放時間，配備 13.3 吋的 FHD TFT 屏幕，厚度及重量只有 11.8mm 及 0.96Kg，設有8GB RAM 及 256/512GB SSD，將會在 9 月率先在美國推出，定價 US$999。