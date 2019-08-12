Lenovo IdeaPad S530 評測：文書輕簿之選　學生筆電性價比極高

還有不到一個月就開學，一眾大學新生都可能仍在思考買那一部手提電腦比較好。Lenovo 則在這時期推出了一部文書專用筆電，IdeaPad S530 以輕薄﹑便攜﹑續航力強，這些基本文書機的要求做賣點，雖說是基本，不過 Lenovo 已經把這些基礎推到極致，令 S530 在其領域上嶄露頭角。

簡潔外觀 便攜性高

S530 一共推出四種不同顏色，筆者上手玩的銀白色，磨砂表面令指紋不會輕易粘上，上蓋部分只有細小的 Lenovo 標誌，低調又簡潔的外表最適合打工仔和學生使用。在這個機身體積下（308.3mm x 211mm x 14.8mm），螢幕高達 13.3 吋，幾乎用盡所有位置，達到超簿邊框的效果。而重量只有 1.25kg，與 13 吋 MacBook Air 同等重量，便攜性無容置疑。

四色選擇（Lenovo 圖片）

續航力有驚喜

要說筆者最欣賞 S530 的地方，就是續航力極高。對於一部便攜性高的文書機，除了要夠輕之外，續航力就是最重要。因為，當續航力不足，用家要帶著電源線出街的話，那還說什麼便攜性。S530 電池續航力長達 8 小時，筆者在連續使用的情況下（聽歌﹑上網﹑文字輸入），開啟中階效能可以使用約 3-4 小時。而且支援 Rapid Charge 快充技術，只需 15 分鐘，就能獲得長達 2 小時電量。

文書硬件

Lenovo IdeaPad S530 使用 512GB SSD PCIe，在硬碟要求上基本量非常足夠。再搭配8GB LPDDR3 1866MHz 的 Ram，對於一般文書處理沒有問題。S530 有三個不同的型號，主要分別在於 CPU 和 顯示卡。標準版使用 Intel Core i5- 8265U（1.60GHz 6MB），亦即是較常稱為 8.5 代 i5，沒有獨立顯卡，使用 Intel UHD 顯示卡 620，售價 $6,998，如果只是文書使用的話，性價比頗高。高一級的則加入獨立顯示卡 NVIDIA GeForce MX150 2GB GDDR5，而筆者試用的頂配版就再把 CPU 提升到 i7-8565U (1.80GHz 8MB)。

機身輕簿（Lenovo 圖片）

頂配版用後感

雖說是文書機，但不少人也期望買好一點的配置能稍為打一下遊戲之用，筆者當然要測試這個硬件下的打機效能如果。8.5 代 i7 在性能上其實問題不大，反而是特意加入的 MX150 獨顯令筆者有點失望（效能和 GTX 1030 差不多）。先嘗試用來玩 FPS 遊戲，如《Rainbow Six》和《OverWatch》，遊戲設定低效時才較為流暢。而且必須要連上電源，在沒有保持充電的情況下，玩《英雄聯盟》時都會出現「跳幀」的情況，不過就算電競筆電也會面對沒電源就效能大減的問題，所以作為一部文書機也在可以接受的範圍。頂配版售價 $9,498，筆者覺得如果大家只是用來文書工作的話，標準版的性價比最高，想玩遊戲的話就要考慮到，頂配版只能在有電源的情況下發揮效能。

Lenovo IdeaPad S530 官網（按此進入）