Samsung Note 10 移除 3.5mm 耳機插　同 iPhone 睇齊無得寸人

Samsung Galaxy Note 10 移除 3.5mm 耳機插，結束了這個旗艦系列多年來的堅持，令不少喜歡選購耳機享受音樂的用戶輕嘆。Samsung 為這個決定作出解釋，不過當年大力嘲諷 iPhone 移除耳機插，如何自圓其說？

Samsung Galaxy Note 10 移除 3.5mm 耳機插的決定，令部分期待這台旗艦產品的用戶有些許失望，畢竟 Note 系作為市場上碩果僅存設有耳機插的旗艦產品，是這幾年跟其他廠商旗艦機其中一個很明顯的分別。尤其是當年iPhone 7 系列率先移除 3.5mm 耳機插，更加是 Samsung 多年來標榜自己 Note 系產品比對手功能更完整的其中一個賣點，今時今日 Samsung 又如何回應這個決定呢？

Samsung Galaxy Note 10 系列正式移除 3.5mm 耳機插（蔡浩騰攝）

Samsung 的代表在回應科技網站 TheVerge 的查詢時，就表示移除 3.5mm 耳機插可以提供更多的空間去擺放更大型的電池（Note 10 比上一代大約多出 100mAh 電量），另外震動回饋的效果會因為移除 3.5mm 耳機插在機身內部的中空設計而有所提升（對，大家可以忘記 Note 系列同時有中空的 S Pen 格納位置）。

Samsung 終於跟隨大部分廠商的決定，為 Note 10 提供 USB-C 轉 3.5mm 插的轉換器。（Samsung）

Samsung 的官方回應實在有點官腔，當然近年大部分廠商均移除 3.5mm 耳機插，其中跟藍牙耳機愈來愈普及不無關係，另外有助減輕成本及設計上的簡化令生產線效率提升的，自然是廠商們的主要考慮。

不過，Samsung 多年來一直大力嘲諷 iPhone 移除耳機插，而今如何自處呢？網友們就發現，Samsung 用了最簡單的方法，在各地區的官方 YouTube 頻道上，移除自己當年嘲諷 iPhone 的廣告。還好網絡已經為大家 Back Up，若果想重溫的朋友，上面就為你準備了當年的《Ingenis Dongle》廣告影片。