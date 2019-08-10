英超開鑼！電視睇4K直播毋須再加錢！手機又應該點睇？

2019-20的英超終於正式開鑼，相信不少球迷都會找尋不同的方法睇直播吧。香港球迷相信大都是用Now E手機睇或NowTV機頂盒來睇直播。想睇得更盡慶，當然要駁大電視4K超高清直播先有feel！

早前已經引入了世界盃4K直播的NowTV，今年終於首次英超4K直播，只需要是NowTV已購英超直播的用戶（包括現有或新申請6星級體育組合、星級體育組合或足球組合之用戶），只需要配置Now One 機頂盒、支援4K解像度的電視加上光纖網絡接駁，便可以收看英超4K直播，不另收費。每個星期大約會有2場英超賽事作4K直播（全季合共76場），只需要上Now Sports 4K頻道（Ch. 611）就可以即睇。本周4K開幕戰由上季亞軍利物浦主場迎戰升班馬諾域治，另一場，星期日晚的曼聯火併車路士，同樣會以4K高畫質直播。

如果手機睇英超，NowTV用戶可以利用「隨身睇app」外，亦可以利用「Now E」app，再購入英超西甲通行證來睇直播：英超及西甲賽事2019/20 - 賽季通行證為$1480（一整季）、$178（每個月）或$68（每24小時），都非常方便。

Now E手機合法睇英超直播（林勇攝）

（按下圖放大解說）