iPhone XI將支援Apple Pencil？推翻喬布斯？新保護殼情報流出

果迷引頸以待的蘋果2019年新iPhone系列發布會，截至目前消息最大機會於9月10日舉行。問世在即，最近有傳iPhone XI（11）將支援Apple Pencil，更有手機殼製造商設計了可以搭載手寫筆的保護殼，照近年蘋果的策略，事先張揚的可信性十分高。

英國零售商MobileFun於網站上架了一款由Olixar製造的新iPhone保護殼，有黑、啡、灰三種顏色，售價19.99英鎊（港幣約190元）。市場預計，新iPhone系列將命名為「11」，即iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，而這款保護殼，就命名為「iPhone 11 Pro」。

Olixar製造的「iPhone 11 Pro」保護殼，附有可以搭載Apple Pencil的位置。（9to5mac.com圖片）

該保護殼特別之處，在於附有可以搭載Apple Pencil的位置，其中黑色及灰色的保護殼，顯示了銀色的Apple Pencil，啡色的保護殼則顯示了金色的Apple Pencil。

Apple Pencil目前僅支援iPad系列，若新iPhone可用Apple Pencil，無疑是一大賣點。不過，今次上架的保護殼仍只是設計圖片，而且去年的蘋果發布會舉行前，亦屢傳iPhone會支援Apple Pencil，惟最終無疾而終，今次能否成事，未到最後一刻都難知曉。

另外，由於現有的Apple Pencil長度問題，若落實於iPhone使用，相信會推出短版的新Apple Pencil。

Apple Pencil目前支援iPad系列。（Apple）

值得一提的是，蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）於2007年發表iPhone時，曾嘲諷觸控筆，以下是當時原話：

Who wants a stylus?" You have to get 'em, put 'em away, you lose 'em. Yuck! Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus.

蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）2007年發布了iPhone，從此改變了流動科技的發展。（Apple）

那麼12年後的今天，如果蘋果新掌舵庫克（Tim Cook）領導下的新iPhone系列，真的支援Apple Pencil，是否推翻了喬布斯的說話呢？

雖說庫克近年的政策已不止一次「激到教主翻生」，但筆者認為須先按時代分析，事關喬布斯討論的是3.5吋熒幕iPhone，當時觸控筆效果亦不算很好，但今天手機熒幕愈來愈大，部分應用功能需要更準確觸控，例如繪圖等，僅靠手指觸控未必能滿足需求，故支援Apple Pencil或許是一個新方向。

未知新iPhone系列支援Apple Pencil，是否能讓蘋果打開新一頁呢？