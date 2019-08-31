華為 Mate 30 被禁　無 Google Android 照推出用戶將受什麼影響

華為 Mate 30 無得用 Google Android？美國政府就華為禁令所容許的 90 日寬限期已經屆滿，根據路透社引述 Google 方面的消息，即將推出的華為 Mate 30 將不可以使用 Google 認證的 Apps 及 Android 服務，對準備入手的用戶到底會有什麼影響？

美國總統特朗普在 5 月中對華為發出禁令，將 Huawei 列入可能危險美國國家安全的「實體名單」。雖然美國政府隨後向美國商界提供 90 日寬限至 8 月 19 日，與各企業可以在寬限中作出適應安排，並於日前再延長寬限至 11 月 17 日。不過路透社引述 Google 方向的消息，表明有關寬限只適用於先前已經認證的產品；至於很大機會在 9 月 18 日正式發布的 Huawei Mate 30 系列，在現行法例之下將不會獲得 Google 服務認證。

華為 Mate 30 系列（未確認圖片）將於 9 月中發布，但 Google 已明言手機將不會獲得 Google 服務認證。（slashleaks）

換言之，華為 Mate 30 將只可以預載開放源碼版本的 Android Open Service Project（AOSP）。AOSP 跟 Google 認證版本 Android 的最大分別，在於沒有一系列 Google 官方服務的支援，當中包括了 Google Play 軟件市場、Gmail、Google Maps，以及任何一款由 Google 開發的 Apps。最重要的一點是，AOSP 平台缺乏了最核心的 Google Service Framework，就算用戶自行以安裝 apk 檔將以上 Google Apps 加入到 Mate 30 之中，手機在運作有關 Apps 的時候，亦不可能使用所有的 Google 服務。

就算華為已經開發 HarmonyOS，但現時大部分 Apps 均以 Google Service Framework 作登入及對其他 Apps 連結的支援 ，華為需要先得到主要的第三方開發者支持，才可以冒險推出自家的 HarmonyOS。（Huawei）

舉個比較簡單的例子，對於大部分遊戲玩家來說，使用 Android 手機很大機會是透過 Google Play Game Service 登入遊戲及儲存進度。雖然用戶可以透過 apk 檔安裝 Google Play Game Service，不過有嘗試過這個方法的朋友，大概都知道基本上是沒有辦法成功登入的。遊戲之外，部分 Apps 若果設有 In App Purchase（IAP）的話，由於手機無法預載 Google Play 商店的關係，除非 Apps 本身有提供其他方法為 IAP 付款，否則用戶將無法購買。

需要連接信用卡使用的 Google Pay 當然亦都無法正常使用，另外，就算一些大家想當然地覺得比較簡單的服務，例如 Gmail、Google Maps 等，就算大家成功以 apk 檔安裝，沒有 Google Service Framework 的支援底下，大家在使用其他 Apps，必須要連結到 Gmail、Google Maps 作登入或使用部分功能時（例如部分電召服務），亦很大機會出現問題，這個將會是準備購買華為 Mate 30 用戶需要考慮的因素。

當然，華為方面亦不可能坐以待斃。根據華為回覆 9to5Google 的查詢，Mate 30 即使沒有的 Google 的支援亦將如期發布；而根據華為早前在開發大會的言論，手機相信亦將繼續以 Android 作為作業系統，而暫時不會硬將 HarmonyOS 推上市場。記者提及以上用戶將面對的問題，華為沒有可能不將之計算在內。其實第三方 Apps 可以輕易從各大第三方 App Store 中下載，最核心的 Google Service Framework 問題到底如何解決，可能是今次 Huawei Mate 30 系列發布會比手機本身更值得注意的焦點！