iPhone 11 / 11 Pro公開 Pro Max售近萬三 周五起預訂

蘋果（Apple）新款旗艦機終於確定繼續按數字命名，分別就是傳聞中的iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，售價分別為699美元（港幣約5480元）、999美元（港幣約7832元）、及1099美元（港幣約8616元）起，最貴更達12,499元，今個星期五就可以預購，9月20日開始寄出。

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iPhone 11：

iPhone 11是iPhone XR後繼機，提供紫色、白色、黃色、綠色、黑色、紅色6種顏色選擇。

（Apple圖片）

主相機鏡頭達1200萬畫素，提供0.5x超廣角；錄影支援4K 60fps畫質，並且包含慢動作、縮時攝影，而拍攝照片途中長按拍攝鍵，可變成影片拍攝。

加入全新「Night Mode」，大幅提升光源較低時成像品質。

採用A13 Bionic處理器，宣稱是「有最快中央處理器（CPU）和顯示晶片（GPU）的智慧型手機」。6.1吋屏幕繼續沿用Advanced LCD屏幕，電量則比iPhone XR多1小時電力。

iPhone 11定價699美元起。

iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max：

iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max都採用Super Retina XDR 屏幕，其中Pro 5.8吋，Pro Max 6.5吋。

顏色新增「午夜綠（midnight green）」，還有太空灰、銀色和金色。

（Apple圖片）

機背設有3鏡頭，1200萬像素，配長焦距及超廣角鏡頭。新拍照系統Deep Fusion，可以一次過拍攝 9 張相片，再以Machine Learning將相片組合為一張高細緻度相片。

電量方面，與iPhone XS相比，iPhone 11 Pro電池續航時間延長了4個小時，iPhone 11 Pro Max電池續航時間則較iPhone XS Max延長了5個小時。一如傳聞，會配備18W USB-C快速充電器。

另外，Face ID速度提高30%，並覆蓋更多角度。Gigabit-class LTE達1.6Gbps，提供更快下載速度。

iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max都有64 GB、256 GB及512 GB版本，其中 iPhone 11 Pro售價999美元起，iPhone 11 Pro Max則1099美元起。

可以看看各售價。

iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max都會於9月13日開始預訂，9月20日起寄出。

由於推出新世代，iPhone XR將會降價至599美元起，iPhone 8則499美元起。