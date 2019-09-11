Apple Watch Series 5上市第3代即劈至半價　兩者性價比詳細分析

【Apple Watch @ Apple發布會2019】隨著Apple Watch Series 5於Apple發布會2019上公布後，換來上一代Series 4正式從Apple官方網站下架；而Apple Watch Series 3 三代蘋果智能手表 亦在發布會上宣布減價，成為平價入手之選，比原價平一半的Series 3與四代甚至新Series 5相差多少？

表身大小厚薄有別

Apple Watch Series 5在公布後，官方於Apple官網（包括Apple HK）的AOS網店，將Series 3第三代Apple Watch售價，由原價HK$3,199降至最平HK$1,499，超過半價！外觀上三代的表冠全實紅點，與四代 / 五代的紅圈有別之外，其表殼大小方面三代亦與與四代 / 五代各相差2mm對角（38-42mm 與40-44mm），但可視面積新Apple Watch比三代目更多，厚度相差0.5mm相距不算大。

而內置容量方面，Series 3內建16GB容量，亦比四代甚至五代的32GB少一半。

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Apple Watch 4/5（左）與 3（右）表面及表殼大小比較【Apple 官網】

功能方面，自四代起Apple Watch亦加入了電子心率感應（於表冠感應器偵測）、可透過心電圖App記錄心率，量度可能出現心率不正常機會，有助預知心臟病，另外五代亦加入表內指南針功能；此外有關Apple Watch的基本功能：GPS定位、氣壓高度計、50米防水、光學心率感測器（四代起為改良版）、緊急求助 SOS（四代起加入緊急電話撥號功能）等功能，只售HK$1,499的Series 3亦具備與新Apple Watch同樣的功能。電池續航力方面，官方亦聲稱兩者皆可連續運作18小時。

顏色選擇較少

半價清貨的Apple Watch Series 3，只有太空灰或銀色選擇，而Apple Watch Series 5則有太空灰或銀色外加入的金色，三代亦只又鋁金屬一種材料；當然，透過更換表帶轉換款式

顏色選擇亦是考慮因素。 【Apple官網截圖】

結論：抵買，但只能求基本

Apple Watch Series 3半價清貨，如用家只求基本運動功能，基本上運動心率偵測、不介意表面不能用盡的話，三代Apple Watch以HK$1,499開售，而Series 2的用家亦有感推出超過兩年的Apple Watch電池開始出現問題，以不足千五元的平價升級、不介意沒有金色或製作物料（不鏽鋼、鈦金屬或精密陶瓷），或者能引來從未接觸過Apple Watch功能的用家試玩。