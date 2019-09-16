X Power 聯乘 B.Duck 特別版產品　屋企旅行都啱用

香港寸金尺土，有時想要為家裡放點喜愛的卡通精品都怕沒有位置，故不少香港人都愛好一些實用產品的聯乘版本，好讓在生活中也可以多接觸自己喜愛的角色。

一直有推實用充電產品的 XPower，近來就與形象可愛的 B.Duck 品牌合作，推出了一共四款的特別版產品，涵蓋家用與及旅行時候的生活所需，相信不少女性用家都會被吸引到。

B.Duck WDL 無線快充 LED 檯燈

WDL 無線快充 LED 檯燈是今年 XPower 其中一件值得一提的實用產品，它於年頭推出，除了擁有可調色溫的 LED 燈光照明，更在底座處配置有無線充電板，配合 9V 電力輸入可以進行最高 9V 的無線快充功能。

最初的 WDL 無線快充 LED 檯燈只有黑色選擇，但 B.Duck 特別版就改用黃色，在 LED 燈位上面又印了大量 B.Duck 圖案，它的價錢為＄398，比原版本貴＄60，不過單看其身上 B.Duck 的「數量」，應該算值回票價？

B.Duck W10 三腳架藍牙自拍杆

獨自出遊想影相，身邊不少用家都會考慮使用自拍杆，W10 除了擁有藍牙搖控，最強之處在於手柄位可以變形成為三腳架，找到平面就可以來個遙距自拍不求人。 由於改為黃色及加上大量 B.Duck 的關係，此自拍杆應該順理成章地成為「女性專用」，而且它比原版貴＄30，我還是乖乖用回＄238 的原來版本好了…

B.Duck TA5C 旅行充電轉插

檯燈、自拍杆太大件、太張揚？今次 X Power 與 B.Duck 聯乘系列還有更低調實用的選擇，就是 TA5C 旅行充電轉插，它的功能與一般旅行轉插沒太大分別，賣點在於提供多 4 個標準的 USB 供電輸出，方便旅行時一家大細可以用來為手機、Wi-Fi 蛋等工具充電。

如果怕 B.Duck 的大黃色太可愛，此旅行轉插還有迷彩版本選擇，特別適合各位隱性宅考慮。