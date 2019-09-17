【iPhone 11都支援】Wi-Fi 6獲認證新技術更快更強　優點一文解說

撰文：李家樑
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負責監察Wi-Fi實施標準的Wi-Fi聯盟，宣布推出Wi-Fi 6認證計劃（Wi-Fi 6 certification program），讓無線網絡進入新世代。
Wi-Fi聯盟宣布推出Wi-Fi 6認證計劃。（Wi-Fi聯盟圖片）
Wi-Fi 6有什麼特別？
Wi-Fi 6（802.11ax）引入新一代 OFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）多重接取技術，較上代Wi-Fi 5（802.11ac）更能有效利用頻寬，共享通道以提高網絡效率和降低延遲。
Wi-Fi 6亦具有多用戶多輸入多輸出（MU-MIMO），允許連接更多設備並同時傳輸更多數據，加上160MHz允許更大頻寬、波束成形技術、1024-QAM高階調製編碼等，都能大大提升傳輸速度。
另外，Wi-Fi 6可提高電力使用效能，增加電池壽命。
當然，要充分利用Wi-Fi 6，就要有兼容設備。世界上不少地方包括香港已有使用達到Wi-Fi 6速度的裝置，除了坊間一些支援Wi-Fi 6的路由器外，即將開賣（9月20日）的iPhone 11和iPhone 11 Pro、三星Galaxy S10系列，以及OPPO Reno 2等新手機，都可以支援Wi-Fi 6。
資料來源：Wi-Fi聯盟