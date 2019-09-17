Microsoft Windows 10九月更新誤刪「開始」主選單和搜尋功能列？

數碼生活
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任何PC用家要開program用，多數都係點擊「開始」主選單搜尋所需軟件來打開（除非你不怕雜亂在桌面開了大量捷徑icon）。過如果無了「開始」就不只工作都難以開始，就連關機都好麻煩，畢竟大家都習慣了點擊「開始」來打開各關機選項。偏偏Windows的一個9月更新就令到用家無法使用主選單功能，因為就連成個「掣」都消失不見了！

Windows 10更新近日頻起問題。先是KB4512941更新導致「勁食CPU」問題，更令某些使用者的系統使用擷圖時，出現詭異的橙色畫面。9月10日推出的KB4515384​​​​更新本為解決上述問題而設，卻越幫越忙，竟刪除了整個「開始」主選單。

部份用家發現桌面搜尋列「SearchUI.exe」程式在更新後便損壞。當在搜尋列輸入任何內容，搜尋結果都是空白一片。

更嚴重的個案是「開始」選單失靈。開機後「開始」會停止運作，或點擊後得個load字沒有回應，最後系統會回報「我們將在您下次登入時嘗試修復這個問題」；或：嚴重錯誤 「開始」選單無效。

Microsoft已經承認了這些問題，正努力解決。問題已添加到Windows 10版本1903的「已知問題和通知」列表上。

某些用戶報告與「開始」菜單和Windows桌面搜索相關的問題

Microsoft已收到報告稱某些用戶遇到與「開始」菜單和Windows桌面搜索相關的問題。

受影響的平台：

客戶端：Windows 10，版本1903
後續步驟：我們目前正在調查，並將在有更多信息時提供更新。

微軟的Twitter「Windows Update」還發布了有關該問題的推文：

Microsoft目前正在調查，蒐集到更多資料，因此未有任何關於何時可以發布修復的提示，所以大家只能等待更新。而出現問題的用家要關機或重新啟動電腦，最快的方法相信只有按下「Ctrl+Alt+Del」打開安全性選項來執行。

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