Shure 隔音耳機有線／藍牙自由轉　恭碩良分享錄鼓收音心得

無線或真無線耳機愛好者，除了音質外或者都會視隔音、抗噪和電池續航力為一些功能方面的評測指標。日前音響品牌Shure再次引介旗下SE專業隔音耳機系列，進步之處在於配置高解析藍牙5.0通話線 (RMCE-BT2)，電池續航力亦多達10小時。品牌代言人、歌手恭碩良（Jun）現身說法，分享他以Shure隔音耳機製作音樂的經驗，還有平日使用藍牙線RMCE-BT2聽歌的心得。

Shure旗下SE專業隔音（Sound Isolating）耳機系列一大賣點是加入了高解析藍牙5.0通話耳機線的新式配置。高解析藍牙5.0通話耳機線 (RMCE-BT2) 內置專屬耳擴。

2018年起擔任品牌代言人的恭碩良私下是Shure多年用家，出道以來製作音樂的環節中不乏Shure咪和耳機產品，錄音他鍾情於Shure 7B咪。恭碩良表示樂隊Metallica和流行天皇Michael Jackson是7B的著名用家，他年輕時也是從這些巨星初步認識Shure品牌，形容7B是「像打了類固醇的（Shure）SM57咪」。耳機方面，恭碩良早年已使用Shure E5C入耳式耳機作現場監聽之用。

恭碩良與Shure大中華及韓國資深零售市場營銷總監Kennex Tse於台上分享他耳機使用點滴。（黃正軒攝）

近年恭碩良使用Shure SE535耳機；不過在近月個唱中，他的製作裝備升級不少，當中要數旗艦級SE846專業隔音耳機。現場表演時，恭碩良通常只戴一邊耳機，因為他想聽到觀眾的反應。即使兩邊也戴上，他也不會把音量調較得太大：「一來不想傷耳；二來有人叫我時，也能察覺得到。」

恭碩良即席表演三首歌，自彈自唱自打鼓，好聽好聽。（黃正軒攝）

恭碩良以「Bass（低音）犀利」來形容SE846的音質表現。對於「立即除聲」的高隔音效果他也滿意，表示特別適合打鼓時使用。環境雜音少，應該能令鼓點聽起來更分明吧。

藍牙和真無線耳機潮流正熱。Shure SE專業隔音耳機系列，現在跟今年1月初推出之高解析藍牙5.0通話耳機線RMCE-BT2（第2代）一起以套裝發售。SE425、SE535及旗艦級的SE846基本附送高解析藍牙5.0通話耳機線RMCE-BT2一條和3.5 mm通用通話耳機線一條；SE846加有多一條64吋耳機線。

恭碩良欣賞SE846在無線藍牙狀態下仍音質仍然出色，搭車搭船都很清晰、好聲。（黃正軒攝）

工作以外，恭碩良多利用藍牙線RMCE-BT2配合SE846聽歌。不用插線連接電話，方便舒服，他欣賞的是SE846在無線藍牙狀態下仍音質仍然出色，搭車搭船都很清晰、好聲。耳機本身固然隔音，保持音質有賴RMCE-BT2內置專屬高品質耳擴，兼容高通aptX、aptX HD、aptX低延遲、AAC和SBC等多種音頻編解碼格式。再者，第2代的RMCE-BT2延長電池續航力至10小時，著實適合長途旅程。

陳列室展示之Shure SE215、SE425及SE535專業隔音耳機（點擊放大圖片細睇）：

左起：Shure SE215半透明藍色（HK$ 1,188）、SE425銀色（HK$ 2,728）及SE535紅色（HK$ 4,288）。（黃正軒攝）

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Shure SE專業隔音耳機系列的可拆線換線式構造（點擊放大圖片細睇）：

Shure SE846專業隔音耳機，透明版可見內裡單元金屬表面的「Shure」牌子Logo和型號刻字（點擊放大圖片細睇）：