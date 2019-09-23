iOS 13 有 Bug 新災情　iPhone 升級 PUBG 食雞無你份

數碼生活
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iOS 13 升級新災情！各位 PUBG 玩家若果習慣以 iPhone「食雞」的話，千萬不要急著將手機升級至 iOS 13。原來 PUBG 及 Fortnite 兩大手遊，都跟 iOS 13 一個新功能撞到應一應，升級 iOS 13 唔使再諗食雞！

明白大家都是 PUBG 高手，日日食雞視作等閒，所以大家將 iPhone 升級 iOS 13 之前，實在要三思！近日不少外國 PUBG 及 Fortnite 玩家，紛紛在升級 iOS 13 後到 Twitter 上報災情，不要說「食雞」，基本上連 game 都玩不到。

有 PUBG 用戶在 Twitter 上載災情，遊戲進行中很容易就會觸發 3 指手勢叫出文字編輯工具。（@CODE_Akash）

事緣 iOS 13 加入新的手勢操作，去替代部分原本以 3D Touch 啟動的功能，例如以 3 隻手指同時長按屏幕，就會叫出全新的文字編輯工具。不過有關的操作，就很容易在 PUBG、Fortnite，或者說得清楚一點大部分的主觀視點射擊遊戲中觸發，令遊戲無法繼續進行。

若果大家想成功「食雞」，iPhone 還是暫時不要升級 iOS 13 比較安全。（PUBG）

由於 iOS 13 並未跟 Android 一樣，為類似的 3 指手勢操作提供開關選擇，已經升級 iOS 13 的 PUBG 玩家，只能夠等待 iOS 13.1 的升級修正。好消息是，iOS 13.1 將會在日內跟 iPadOS 同步正式推出，似乎可以解決 PUBG 玩家遇到的這一個問題。不過，iOS 13 除了 3 指手勢操作引起災情外，不少用戶亦反映彈 Apps 情況嚴重，到底 iOS 13.1 有沒有改善，大家可能稍為等一等「勇者」們的報告，再作升級考慮比較化算。

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