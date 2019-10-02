電量實測：iPhone 11／Pro Max／華為Mate 30／Note10+旗艦大比併

Apple iPhone 11／11 Pro 及 11 Pro Max 系列手機今代電量明顯增加，可是究竟與其他旗艦手機比較下，表現又會如何？今次記者就將iPhone 11系列，與舊iPhone XS Max以及兩台旗艦Android手機，包括Samsung Galaxy Note10+以及才剛推出不久的Huawei華為Mate 30 Pro作一次72小時電量耐力比併！

今次iPhone 11 Pro Max／Note 10+／Mate 30 Pro等六部手機電量測試主要分4個回合，分別是Netflix煲劇、YouTube串流睇片、拍攝4K影片以及打機四大範疇測試，盡可能以一般用家時常使用的方式去測試，看看每一台手機最後連續使用時間或餘下電量。

Round 0 各手機電量比較

今代iPhone 11 Pro Max有史以來加至近4000mAh的電量，耐力應該理所當然地強吧。不過論電量，始終仍不及Galaxy Note10+的4300mAh以及Mate 30 Pro的4500mAh。不過是否愈多電量，耐力表演就最好？似乎又未必！

6台手機同時以同一個WiFi網絡下連續播放影片。（林勇攝）

Round 1 Youtube連續播放

測試方式：將手機校最光、聲音最大，於相同的WiFi網絡下，連續不停串流播放YouTube高清影片直至沒電為止

測試影片：4K UHD 10 hours - Earth from Space & Space Wind Audio - relaxing, meditation, nature

這個測試希望可以試各手機的在WiFi串流播放「黑色背景」為主的影片，因為除了iPhone 11外，其餘都是配置OLED屏幕，理論上應比一般LCD更省電。結果亦可以看出用了OLED屏幕的手機，的確是比較省電，而iPhone 11 Pro Max以及華為Mate 30 Pro表現可算是非常出色，前者可以連續播放達12小時，而後都更長達近14小時，非常厲害。不過用上LCD屏朔 的iPhone 11的表現就非常令人失望，只連續播放5小時左右（連iPhone 11 Pro Max一半也沒有），表現包尾。

可以看到LCD屏幕的iPhone 11（中上）在播放黑色背景時仍需要發光，比起其他OLED的手機更耗電。（林勇攝）

Round 2 Pokemon Go打機

測試方式：遊戲更新至最新版本，然後連上WiFi、屏幕校最光、關上聲音，開啟遊戲直至沒電為止

測試遊戲：Pokemon GO

這一回合，便以出名耗電的遊戲《Pokemon GO》作測試（因為同時使用GPS、WiFi及大量處理器效能）。表現上iPhone 11 Pro Max比起其他機更出色，而iPhone 11 Pro亦都比Note 10+及Mate 30 Pro表現更好，明顯其A13 Bionic處理器的確比前化省電。而iPhone 11的表現雖然都是耐力最差，但起碼表現貼近了其他對手。

Pokemon GO公認「超級」費電的手機遊戲之一。（林勇攝）

Round 3 連續拍攝1小時4K影片

測試方式：設定拍攝質素為4K 30fps，連續拍攝1小時影片，看看最後各機餘下多少電量

用手機影相、拍片都是常識吧，立刻試拍攝1小時4K影片後究竟最後各機餘下多少電量，可以看到其拍攝時耗電表現。今次測試，六台手機的表現都十分平均，大都能保留7成以上電力，如要勉強評分，iPhone 11 Pro Max及Mate 30 Pro的表現最出眾。

現在大部份旗艦手機都可拍攝4K影片（林勇攝）

Round 4 播放全套26集Netflix《新世紀福音戰士》

測試方式：將手機校最光、聲音校至靜音，於相同的WiFi網絡下，連續不停串流播放《新世紀福音戰士》26集TV版，看看最後各機餘下多少電量

測試影片：《新世紀福音戰士》26集TV版

Netflix近年不少受到煲劇用家喜愛，因此今次就試連續串流播放26集《新世紀福音戰士》TV版，看完這些劇集後還餘下多少電量。雖然Mate 30 Pro在之前表現十分出色，可是到這個測試就「脫腳」了，不是因為耐力不足，而是因為它被禁止Google Service後，Mate 30 Pro並不被Netflix app支援，未能入閘測試，因而被定為「disqualified」。餘下5台手機比併下，iPhone 11 Pro Max仍然是表現最佳，而11 Pro亦都非常不俗，反而iPhone 11播到第16集便已經耗盡電力，退出比併。

Oh Sorry... Mate 30 Pro就算安裝了Netflix app（官網下載的apk），亦都未能使用，這項測試脫腳。（林勇攝）

6部手機測試結果（點下圖放大解說）

以多個測試的結果而言，iPhone 11 Pro Max贏盡各項比試，而Mate 30 Pro不是因為Netflix測試掉隊，其實表現亦都跟iPhone 11 Pro Max同樣出色。iPhone 11 Pro表現亦比上代XS Max出眾，相信就算是「重度用家」用足一日都毋需充電，表現令人驚訝。 以高性價比招來的iPhone 11，表現就令人非常失望，成績比想像中還要差，連11 Pro Max一半都沒有，令人大跌眼鏡。如想用足一日，相信要習慣「拖尿袋」才可。

6款手機電量耐力評價（點下圖放大解說）