華為CEO一句話激嬲小米爆隔空罵戰　聯想副總裁神回KO雙方

華為和小米都是中國國內手機業巨頭，雖然都是國產企業，但同行如敵國，近日就因為華為消費者業務CEO余承東一句說話，觸發華為與小米網絡大戰，究竟哪句說話導致兩者勢成水火呢？

事緣小米近日推出了環屏式手機MIX Alpha，定價為19,999人民幣（約港幣 2.2萬元），華為消費者業務CEO余承東評論時，卻形容MIX Alpha「只是概念手機，沒有實用價值」。

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結果小米集團副總裁、紅米Redmi品牌總經理盧偉冰在微博連開多帖反擊，「吐糟」華為新推出的Mate 30 RS保時捷版本，該版本定價2095歐元（約港幣1.8萬元），詳情如下圖：

盧偉冰發帖反駁。（微博圖片）

盧偉冰數小時後再發一帖。（微博圖片）

盧偉冰提到的「把外國車牌貼在手機上」，外界估計是說華為手機的保時捷版本。

事件引起網上熱論，有內地網民批評華為「亂貼牌，賣個高價」、「我一直以為保時捷是那個賣汽車的，結果是個設計公司，我就說怎麼汽車公司跨界了」、「確實有很嚴重的誤導嫌疑」。也有網民認為小米應先管好自己的「MIX 3故宮特別版」，「還是好好做產品吧」。

小米「MIX 3故宮特別版」。（小米圖片）

雖然有內地網民把事件轉發到余承東微博，但他及華為暫未有回應。對此，中國科技公司聯想副總裁常程亦加入戰團，轉發盧偉冰的帖文，留言「別爭了，都沒有……」，獲網民封為「萬磁王」。

華為於2016年度Mate 9系列開始推出保時捷版，不少人反映，看到保時捷設計會聯想到汽車品牌保時捷。小米Mix Alpha則於上月發布，主打前後環繞式全機身屏幕，但由於Mix Alpha是概念手機，沒有大規模量產銷售。