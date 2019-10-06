Samsung 指 Galaxy Fold 可折疊 20 萬次5年壽命　但結果大跌眼鏡

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早前在手機界掀起波浪的 Samsung Galaxy Fold，經過重重阻礙，終於都推出市面。先後的推遲，都和可內摺螢幕及鉸鏈有關，更出現大量測試機螢幕裂開的問題。正式發售時，又怎叫買家安心入手呢？外媒 CNET 就決定進行實測，測試 Galaxy Fold 的折疊次數是否如官方所說是強大，但結果，好像令人大趺眼鏡。

外媒實測折疊次數

Galaxy Fold 最大的特色，不用多說就是可以內摺的螢幕。CNET 為了測試鉸鏈和螢幕的壽命，委託了 Square Trade 做出一部能不斷開合 Galaxy Fold 的測試工具，從而了解手機最大的開合次數。CNET 用超過 14 小時，持續開合 Galaxy Fold 後，到了第 119,380 次就出現了損毀，明顯看到手機螢幕經多次折疊後不能正常運作，和官方公布的 20 萬次有極大出入。

開合 119,380 次後，螢幕已經有一半不能顯示畫面（CNET 圖片）

官方測試不足？

早在 Galaxy Fold 測試機出現多個評測問題時，筆者都分享過當中的問題，同時也說明了官方是否測試不足。正如當時所講，其實 Samsung 在網上發佈一段 Galaxy Fold內摺螢幕的測試片，指使用多部測試機進行 20 萬次對摺和打開的動作，機身也沒有出現問題。而 20 萬次的概念是，足夠用家使用 5 年的時間（這是一個合理不過的使用期限，現今有多少人可以用一部電話達 5 年）。

4月測試機出現的問題：包裝內有一個警告，指出撕掉「特殊保護貼」或使用任何其他保護貼和貼紙，都有機會對手機造成傷害。不過也有人表示，沒有在包裝內看到過個警告（Twitter @askdes圖片）

那是否代表了 Samsung 所說的 20 萬有「發水」的情況呢？筆者倒不是這樣看。從 Samsung 和 CNET 兩段測試片段可看，兩部用來測試手機裝置，其開合的速度明顯不同，CNET 的那部是非一般用家使用的快。以常理分析，應該不會有用家以這裡快的速度開合手機，就算有也不會出現連續的情況，因此 CNET 的測試或對 Samsung 有點不公平。

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