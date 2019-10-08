【手機監控】Android爆嚴重漏洞　Google、三星、華為、小米中招

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Android用家注意！Google資訊安全研究團隊Project Zero發現Android系統有「零日漏洞」（未被發現的安全漏洞），引發遠端監視危機，Google、三星（Samsung）、華為（Huawei）、OPPO、小米、MOTO與LG等手機都中招。

受「零日漏洞」安全威脅的手機多達14款，以搭載Android 8（OREO）和往後版本的機型為主，點擊以下圖輯看看自己是否受害者吧：

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Android最新推出了Android 10版本，但一樣有機會中招。（Android官網圖片）

黑客利用該漏洞，可以取得多款Android手機的Root訪問權限，於遠端監視控制相關手機，Project Zero團隊認為，這屬於嚴重漏洞。奇怪的是，這個存在於 Android 8及往後版本的漏洞，其實經已在之前的系統修復，未知為何新版本反而有風險。

Project Zero研究員相信，該漏洞正被以色列公司NSO Group利用發動攻擊，但NSO Group否認事件。

Google將推更新補漏洞

針對今次漏洞，Google將於近期推出Android安全更新修補版本，呼籲有關用戶收到更新通知後，盡快升級系統，也不要隨意安裝來歷不明應用程式。大家記得留意有否更新通知了！

用手機要安全，大家記得留意Google的更新通知！（資料圖片）

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