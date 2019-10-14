抵制不足一周　大陸騰訊復播NBA賽事　中國網民炮轟：只短暫愛國

美國NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於Twitter發文支持香港反對修訂《逃犯條例》行動，雖然他事後已經澄清，但亦引起中國大規模抵制，中國官媒央視（cctv）及騰訊體育均於上周二（10月8日）宣布暫停NBA季前賽（中國賽）轉播。 惟事隔不足一周，騰訊體育今日（10月14日）已開始轉播兩場NBA賽事，被不少內地網民批評向美國「下跪」，只有「短暫的愛國」。

兩場比賽分別為早上6時「公牛對速龍」，以及早上8時「馬卡比對木狼」。

騰訊體育復播兩場NBA賽事。（微博圖片）

騰訊體育做法引來不少中國網民批評，斥責騰訊體育「下跪」，詳情可看下圖：（點擊小圖放大看）

也有網民為騰訊體育，稱「點到為止 也差不多了」、「真這麼鬧下去到時候別人抵制咱們冬奧會也尷尬」、「騰訊一直就沒有強烈反對，畢竟他是最大的利益方， 沒了直播，怎麼去收會員費」。

除了上述賽事，騰訊體育目前暫未公布新的視像直播NBA賽事。翻查資料，騰訊體育上周宣布停播決定時，列明是「NBA季前賽（中國賽）」，即在中國進行的NBA比賽，或許是為日後繼續播放中國以外NBA賽事留下「尾巴」，而今次直播的兩場賽事，均並非在中國進行。

騰訊體育上周聲明，似為繼續播放NBA賽事留後路。（微博圖片）

其實雖然中國網民上周聲稱要抵制NBA季前賽（中國賽），但上周六（12日）進行的深圳站賽事，現場仍然「爆滿」。

中國外交部發言人耿爽上周五（11日）再回應NBA事件時則說，中國會一如既往地秉持開放包容心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上與國際社會積極互動，也歡迎外國機構和人士來中國開展交流與合作，分析認為中國官方亦有意淡化事件。