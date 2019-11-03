抖音出手機？Bytedance與錘子科技推出堅果Pro 3內置TikTok濾鏡

抖音（TikTok）應該是世上最受年輕一代歡迎的社交影片app。早前引來自我審查爭議，但仍無阻後生仔女對它的鍾愛。抖音母公司字節跳動Bytedance現再下一城，竟跟原北京錘子科技Smartisan的團隊推出名為堅果Pro 3（Jianuo Pro 3）的抖音手機！

堅果系列手機是北京錘子科技Smartisan代表性產品。今年初錘子科技開始傳出財困有經營危機的消息，堅果手機團隊加入抖音母公司字節跳動Bytedance，並成立「新石實驗室」。因此11月1日發布的堅果Pro 3（Jianuo Pro 3）是Bytedance收購了堅果手機業務的專利和人才後，推出的第一部手機。

堅果Pro 3（Jianuo Pro 3）是Bytedance收購了堅果手機業務的專利和人才後，推出的第一部手機。

堅果Pro 3雖然由已跳槽至Bytedance的手機團隊成立之新石實驗室所開發，但仍是以錘子Smartisan品牌推出。Bytedance發言人在7月時曾告知路透社，新手機是錘子科技早期計劃的延續，志在滿足舊錘子用家的需求。

堅果Pro 3內置抖音拍片系統。用家將可滑動螢幕來啟用抖音。抖音的特殊效果和濾鏡可應用在任何長度的影片中，和app版只得60秒不同。因此，即使此機可能仍屬Smartisan品牌，仍為Bytedance提供專用裝置平台，以全新方式分享其應用程式功能。

堅果Pro 3配備高通Snapdragon 855+晶片組，高達12GB的RAM、256GB的存儲空間和四個鏡頭。目前只於中國有售，分為三個配置規格：8G + 128GB售人民幣2,999元；8G + 256GB售人民幣3,199元；12G + 256GB售人民幣3,499元。詳情可至錘子商城smartisan.com細睇。