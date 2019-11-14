台灣禁手機及電子產品標示「 中國台灣」　強硬聲明維護尊嚴

稱呼香港及台灣時，有些地方或產品會加上「中國」字眼，變成「中國香港」、「中國台灣」，引起議論。台灣國家通訊傳播委員會（NCC）昨日（11月13日）就發表了強硬聲明，指即日起手機及平板產品須正確呈現「台灣」標示，否則撤銷認證。

近日有台灣網民在討論區mobile 01表示，其華為手機自11月初系統更新後，「來電紀錄」、「時區設定」、「軟體保固地區」等資訊中的「台灣」，都被改為「中國台灣」，對此感到不滿。

網民所述情況如圖。（網上圖片）

帖文惹來熱論。有台灣網民認為應把手機賣掉，另有網民稱「見慣不怪」、「對面溫水煮青蛙很久了」。也有網民質疑樓主是否手機設定錯誤。

事件持績發酵，NCC昨日發出題為「NCC要求手機及平板產品之認證必須切結產品電子資訊中有關。『台灣』之標示務須正確顯示」新聞稿，嚴辭回應「中國台灣」問題，全文如下：

NCC表示，鑒於近日有網路消息指出部份市售手機之通訊錄、時區等關於「台灣」之標示，有與事實不符，甚或有損我國家尊嚴情形，NCC基於維護國家尊嚴及手機主管機關立場，已即採嚴正措施，要求業者儘速回復原有標示，同時一致性規範，自即日起凡手機及與使用功能相近之平板等二類產品，其申請認證時必須切結有關「台灣」標示之設定等呈現，務須正確顯示。 NCC說明，若有未能落實上述切結措施者，將涉違反「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，NCC或原驗證機構將予撤銷手機或平板之審定證明或型式認證證明。

NCC發言人蕭祈宏表示， 除了要求業者立即恢復原有標示外，也要求新送審的產品必須切結，不得在通過審查後擅自更改為「中國台灣」，若被查獲，將會撤銷審定證明，產品不得在台灣販售。

華為技術台灣總代理訊崴技術回應指，已第一時間了解狀況，並與原廠溝通中，又說作為深耕台灣的代理商，會遵守當地法令規範。風波下，華為最新旗艦手機HUAWEI Mate30 Pro，今日（11月14日）如期在台灣發表，未知是否已解決相關問題。