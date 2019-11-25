iPhone放櫃桶2個月電池發脹如「黑糖糕」　竟是這原因？

不少人會把舊手機收藏好留作備用，但謹記要定時檢查，事關台灣有網民把置於櫃桶裏兩個月的iPhone 6 Plus拿出來把玩，卻發現電池膨脹得像「黑糖糕」，認真驚嚇！

該名台灣男網民在facebook「爆廢公社二館」發文表示，日前想將他收在櫃桶裏兩個月的iPhone 6 Plus拿出來玩，卻發現竟然打不開櫃桶，細看才發現「盒子突然長高卡住」

幾經辛苦，他終於成功取出手機，唯只見到一片慘況 —— 手機本體和背蓋分離，內裏的長方形電池膨脹鬆開，像極「黑糖糕」。更嚴重的是，手機熒幕爆裂，排線也斷了。

（網上圖片）

男網民之後拿iPhone 6 Plus到店舖維修，對方卻稱「電池本來就會這樣」，反問是否「充電太飽、放太久」，男網民則慨嘆「好貴的一條黑糖糕！」

男網民發文訴苦後，有網民打趣說「不要浪費食物，拿個叉子插起來」、「這其實是安全氣袋」。亦有眼利網民發現，出事的電池是「副廠電池」，形容是「不定時炸彈」，應換回原廠電池，樓主亦承認換了「副廠電池」，「還好有發現，不然哪一天家燒了也不知道」。

其實iPhone電池出事不算罕有，但主要與更換了非原廠電池有關。所以說，最好還是使用原廠電池，避免意外發生時追悔莫及。

iPhone通宵充電突爆炸變廢鐵 台男逃過大難

保養手機電池6式（點下圖放大解說）

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當然，除了用原廠電池，還要好好「對待」電池，才可以玩得開心，用得長久，方法可參考以下報道︰

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